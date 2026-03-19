"В машину влетело": Андрей Джеджула с ребенком попали в ДТП

Вы узнаете:
- Что случилось с Андреем Джеджулой
- Есть ли пострадавшие
Известный украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула рассказал об опасном происшествии в Instagram. Знаменитость вместе с маленькой дочкой попал в ДТП.
Джеджула выехал из дома, чтобы отвезти ребенка в детский сад. Во время разворота произошло столкновение с другим транспортным средством. Ведущий признался, что сильно испугался, ведь в этот момент в салоне находилась его дочь Адель. К счастью, в инциденте никто не пострадал.
"Все живы и здоровы! Слава Богу! Вез Адель в детский сад, и на развороте в стоящую мою машину влетело. По дорогам Донецкой, Запорожской области во время гуманитарных миссий обошлось, а недалеко от дома — нет. Эмоции зашкаливали", — сообщил Андрей.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
Шоумен показал кадры с места аварии и предупредил автомобилистов об опасном участке дороги. Также он выразил надежду, что страховая компания возместит ему затраты на ремонт автомобиля.
"Я обращаюсь ко всем, кто едет через Дарницкий мост — там постоянно происходят такие же ДТП. Не переходите в левый ряд, а лучше езжайте в среднем и правом. Надеюсь, что страховая компания все выплатит быстро", — высказался Джеджула.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что краинская певица Анастасия Приходько со скандалом покинула интервью после острой дискуссии о русском языке. Артистка встала на защиту языка страны-оккупанта, выдвинув новое оправдание: якобы ее русский не имеет ничего общего с Россией.
Также роскошная свадьба известного украинского блогера Дениса Поветкина была омрачена неудачным выступлением Дана Балана. Заказчик остался крайне недоволен артистом, отметив его болезненный внешний вид и неуважительное поведение на сцене.
О персоне: Андрей Джеджула
Андрей Джеджула - украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен. Ведущий телеканала "Киев", сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред