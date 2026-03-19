"В машину влетело": Андрей Джеджула с ребенком попали в ДТП

Известный ведущий рассказал об аварии.

Андрей Джеджула ДТП

Известный украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула рассказал об опасном происшествии в Instagram. Знаменитость вместе с маленькой дочкой попал в ДТП.

Джеджула выехал из дома, чтобы отвезти ребенка в детский сад. Во время разворота произошло столкновение с другим транспортным средством. Ведущий признался, что сильно испугался, ведь в этот момент в салоне находилась его дочь Адель. К счастью, в инциденте никто не пострадал.

Андрей Джеджула с дочерьми

"Все живы и здоровы! Слава Богу! Вез Адель в детский сад, и на развороте в стоящую мою машину влетело. По дорогам Донецкой, Запорожской области во время гуманитарных миссий обошлось, а недалеко от дома — нет. Эмоции зашкаливали", — сообщил Андрей.

Шоумен показал кадры с места аварии и предупредил автомобилистов об опасном участке дороги. Также он выразил надежду, что страховая компания возместит ему затраты на ремонт автомобиля.

Андрей Джеджула - ведущий

"Я обращаюсь ко всем, кто едет через Дарницкий мост — там постоянно происходят такие же ДТП. Не переходите в левый ряд, а лучше езжайте в среднем и правом. Надеюсь, что страховая компания все выплатит быстро", — высказался Джеджула.

О персоне: Андрей Джеджула Андрей Джеджула - украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен. Ведущий телеканала "Киев", сообщает Википедия.

