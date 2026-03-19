"В нетрезвом состоянии": Дан Балан испортил свадьбу известного блогера

Певец выступил на свадьбе Дениса Поветкина.

https://stars.glavred.info/v-netrezvom-sostoyanii-dan-balan-isportil-svadbu-izvestnogo-blogera-10750130.html Ссылка скопирована

Дан Балан сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дан Балан

Вы узнаете:

Почему Денис Поветкин остался недоволен выступлением Дана Балана

Как певец выглядит сейчас

Известный украинский блогер Денис Поветкин рассказал о своей дорогой свадьбе, которая громко отгремела в соцсетях. В интервью с Василием Тимошенко блогер признался, что ему не понравилось выступление Дана Балана.

Прежде всего певец смутил Поветкина своим видом. Из-за изменений внешности и поведения блогер предположил, что артист мог быть в нетрезвом состоянии.

видео дня

"Я был очень недоволен выступлением Дана Балана. Почему? Не знаю, видел ли ты, недавно выставляли, как он выглядит сейчас. Очень похудел, выглядит очень плохо. Будто в каком-то нетрезвом состоянии находился", — высказался Денис.

Как Дан Балан выглядит сейчас / фото: t.me/funnylovedb

Кроме этого, блогеру не понравилось безответственное отношение певца к его празднику. Балан опоздал на мероприятие и заставил гостей ждать.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

"Он же вышел на сцену, его стоят, ждут какое-то время... Это ведь не концерт, я здесь как клиент. Его стоят, ждут, а он выходит и ни с кем не здоровается. Такое ощущение, будто он "покозырять" приехал. Такой был вайб", — поделился Поветкин.

Дан Балан расстроил известного блогера / фото: instagram.com, Дан Балан

Денис признался, что после такого опыта взаимодействия с артистом на мероприятии он захотел вернуть потраченные на гонорар деньги. Несмотря на то, что до открытого конфликта не дошло, Поветкин решил предупредить остальных о возможных неприятностях.

"По Дану Балану у меня остались вопросы, не закрытые с организатором, и я сказал, что вообще хотел бы вернуть финансы. Я не стал раздувать из этого конфликт, я человек неконфликтный, но в интервью все же расскажу. Чтобы люди, желающие сделать себе праздник или мероприятие, не заказывали этого человека", — подытожил блогер.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Дан Балан Дан Балан – молдавский музыкант, автор песен и продюсер, бывший солист группы O-Zone. Первый и единственный молдавский музыкант, номинированный на премию Грэмми, как соавтор хита Live Your Life в исполнении певицы Рианны и рэпера T.I.

27 февраля выразил свою поддержку в Инстаграмме, опубликовав флаг Украины и слова Тараса Шевченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред