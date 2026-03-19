"В нетрезвом состоянии": Дан Балан испортил свадьбу известного блогера

Вы узнаете:
- Почему Денис Поветкин остался недоволен выступлением Дана Балана
- Как певец выглядит сейчас
Известный украинский блогер Денис Поветкин рассказал о своей дорогой свадьбе, которая громко отгремела в соцсетях. В интервью с Василием Тимошенко блогер признался, что ему не понравилось выступление Дана Балана.
Прежде всего певец смутил Поветкина своим видом. Из-за изменений внешности и поведения блогер предположил, что артист мог быть в нетрезвом состоянии.
"Я был очень недоволен выступлением Дана Балана. Почему? Не знаю, видел ли ты, недавно выставляли, как он выглядит сейчас. Очень похудел, выглядит очень плохо. Будто в каком-то нетрезвом состоянии находился", — высказался Денис.
Кроме этого, блогеру не понравилось безответственное отношение певца к его празднику. Балан опоздал на мероприятие и заставил гостей ждать.
"Он же вышел на сцену, его стоят, ждут какое-то время... Это ведь не концерт, я здесь как клиент. Его стоят, ждут, а он выходит и ни с кем не здоровается. Такое ощущение, будто он "покозырять" приехал. Такой был вайб", — поделился Поветкин.
Денис признался, что после такого опыта взаимодействия с артистом на мероприятии он захотел вернуть потраченные на гонорар деньги. Несмотря на то, что до открытого конфликта не дошло, Поветкин решил предупредить остальных о возможных неприятностях.
"По Дану Балану у меня остались вопросы, не закрытые с организатором, и я сказал, что вообще хотел бы вернуть финансы. Я не стал раздувать из этого конфликт, я человек неконфликтный, но в интервью все же расскажу. Чтобы люди, желающие сделать себе праздник или мероприятие, не заказывали этого человека", — подытожил блогер.
Ранее Главред сообщил, что Наталка Денисенко откровенно высказалась об отношениях своих коллег по цеху — Тараса Цимбалюка и Елены Светлицкой. Звезда призналась, что ее конфликт со звездной кумой до сих пор не исчерпан.
Также Федор Гуринец откровенно заговорил о непростых взаимоотношениях с легендарным Богданом Ступкой. Еще в студенческие годы Гуринец активно снимался и получал яркие предложения, в то время как внук мэтра не мог похвастаться такими успехами.
О персоне: Дан Балан
Дан Балан – молдавский музыкант, автор песен и продюсер, бывший солист группы O-Zone. Первый и единственный молдавский музыкант, номинированный на премию Грэмми, как соавтор хита Live Your Life в исполнении певицы Рианны и рэпера T.I.
27 февраля выразил свою поддержку в Инстаграмме, опубликовав флаг Украины и слова Тараса Шевченко.
