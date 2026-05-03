LELEKA выйдет на сцену Евровидения 2026 не одна: артистка раскрыла главную интригу

Кристина Трохимчук
3 мая 2026, 10:16
Певица спела песню "Ridnym" на вокзале и отправилась в Вену.
LELEKA - Евровидение 2026
LELEKA - Евровидение 2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

Вы узнаете:

  • LELEKA отправилась на Евровидение
  • Кто выйдет на сцену вместе с LELEKA

Представительница Украины на Евровидении 2026 LELEKA отправилась на конкурс в Вену, Австрия. Прямо на вокзале певица исполнила фрагмент песни "Ridnym" без музыки и поразила чистым вокалом. Видео появилось в Telegram-канале "КС: новости Киев".

На кадрах слышно, как один из журналистов попросил артистку исполнить фрагмент конкурсной песни. LELEKA смутилась, но не стала отказываться и спела без музыки и каких-либо возможностей скорректировать вокал, продемонстрировав свой настоящий голос.

LELEKA спела на вокзале в Киеве
LELEKA спела на вокзале в Киеве / скрин из видео

Вместе с новостями об отъезде LELEKA появилась неожиданная информация о том, что певица выйдет на сцену Евровидения не одна. Номер артистки усилит участие бандуриста Ярослава Джуся. Исполнительница отметила в Instagram, что звук бандуры, вплетенный в звучание песни, должен мгновенно переносить украинцев домой.

LELEKA и Ярослав Джусь
LELEKA и Ярослав Джусь / фото: instagram.com, LELEKA

"Я хочу, чтобы красота и уникальность украинской культуры сияла на весь мир. И именно поэтому в нашем номере вы увидите талантливого бандуриста Ярослава Джуся и бандуру, звук которой с первых нот возвращает чувство дома. Радуюсь, что именно наша команда в этом году причастна к моменту, когда украинскую "арфу" увидит весь мир", — заявила LELEKA.

LELEKA спела "Ridnym" на вокзале - смотреть видео:

Leleka, Лелека
Leleka, Лелека / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что с 12 по 16 мая Вена примет юбилейный конкурс Евровидение. LELEKA, представляющая Украину в этом году, приоткрыла завесу тайны над своим конкурсным номером и поделилась, кто создал для нее постановку.

Также популярная украинская актриса Ксения Мишина поделилась личными планами на пополнение в семье. Звезда призналась, что очень хочет снова стать матерью. Несмотря на то, что у актрисы уже есть взрослый сын, 14-летний Платон, она искренне надеется исполнить мечту в будущем.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Евровидение-2026 LELÉKA
