LELEKA выйдет на сцену Евровидения 2026 не одна: артистка раскрыла главную интригу

Певица спела песню "Ridnym" на вокзале и отправилась в Вену.

LELEKA - Евровидение 2026

Представительница Украины на Евровидении 2026 LELEKA отправилась на конкурс в Вену, Австрия. Прямо на вокзале певица исполнила фрагмент песни "Ridnym" без музыки и поразила чистым вокалом. Видео появилось в Telegram-канале "КС: новости Киев".

На кадрах слышно, как один из журналистов попросил артистку исполнить фрагмент конкурсной песни. LELEKA смутилась, но не стала отказываться и спела без музыки и каких-либо возможностей скорректировать вокал, продемонстрировав свой настоящий голос.

Вместе с новостями об отъезде LELEKA появилась неожиданная информация о том, что певица выйдет на сцену Евровидения не одна. Номер артистки усилит участие бандуриста Ярослава Джуся. Исполнительница отметила в Instagram, что звук бандуры, вплетенный в звучание песни, должен мгновенно переносить украинцев домой.

"Я хочу, чтобы красота и уникальность украинской культуры сияла на весь мир. И именно поэтому в нашем номере вы увидите талантливого бандуриста Ярослава Джуся и бандуру, звук которой с первых нот возвращает чувство дома. Радуюсь, что именно наша команда в этом году причастна к моменту, когда украинскую "арфу" увидит весь мир", — заявила LELEKA.

Ранее Главред сообщал, что с 12 по 16 мая Вена примет юбилейный конкурс Евровидение. LELEKA, представляющая Украину в этом году, приоткрыла завесу тайны над своим конкурсным номером и поделилась, кто создал для нее постановку.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

