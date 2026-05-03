Сумская публично высказалась о конфликте с сестрой: "Меня не приглашала"

Вы узнаете:
- В каких отношениях Ольга и Наталья Сумские
- Почему Наталья Сумская не пригласила сестру на юбилей
Известная украинская актриса Ольга Сумская публично высказалась об отношениях со своей сестрой Натальей. Недавно Сумская-старшая отпраздновала 70-летний юбилей. В эфире "Ранок у великому місті" Ольга призналась, что не получила приглашения.
Сумская-младшая решила первой сделать шаг навстречу и поздравила свою сестру с важной датой. Ранее на своей странице она опубликовала архивное фото с родственницей в совсем юном возрасте, сопроводив его теплыми словами.
"С юбилеем!", — написала Ольга, отметив Наталью.
Несмотря на публичное обращение, отношения между сестрами все еще не потеплели. Сумская-младшая призналась, что надеется на восстановление общения в будущем.
"Она меня не приглашала, но я поздравила. Потому что я помню, что это такая величественная дата, и, может быть, когда-то наши семейные тропы пересекутся", — высказалась Ольга Сумская.
Причины конфликта Ольги и Натальи Сумских
Конфликт в семье Сумских обострился после 2022 года из-за позиции дочери Ольги, Антонины Паперной, которая осталась в России и хранит молчание о войне, что вызвало резкое неприятие со стороны Натальи Сумской и ее сына Вячеслава Хостикоева. В феврале 2025 года ситуация начала меняться в лучшую сторону — актриса заявила, что их отношения со старшей сестрой стали налаживаться.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
