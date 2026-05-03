Сумская публично высказалась о конфликте с сестрой: "Меня не приглашала"

Кристина Трохимчук
3 мая 2026, 11:14
Актриса поздравила Наталью Сумскую с 70-летием.
Ольга Сумская - конфликт с Натальей Сумской
Ольга Сумская - конфликт с Натальей Сумской / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская, Наталья Сумская

  • В каких отношениях Ольга и Наталья Сумские
  • Почему Наталья Сумская не пригласила сестру на юбилей

Известная украинская актриса Ольга Сумская публично высказалась об отношениях со своей сестрой Натальей. Недавно Сумская-старшая отпраздновала 70-летний юбилей. В эфире "Ранок у великому місті" Ольга призналась, что не получила приглашения.

Сумская-младшая решила первой сделать шаг навстречу и поздравила свою сестру с важной датой. Ранее на своей странице она опубликовала архивное фото с родственницей в совсем юном возрасте, сопроводив его теплыми словами.

Ольга Сумская
Ольга Сумская поздравила сестру / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"С юбилеем!", — написала Ольга, отметив Наталью.

Несмотря на публичное обращение, отношения между сестрами все еще не потеплели. Сумская-младшая призналась, что надеется на восстановление общения в будущем.

"Она меня не приглашала, но я поздравила. Потому что я помню, что это такая величественная дата, и, может быть, когда-то наши семейные тропы пересекутся", — высказалась Ольга Сумская.

Наталья Сумская
Наталья Сумская не общается с сестрой / фото: instagram.com, Наталья Сумская

Причины конфликта Ольги и Натальи Сумских

Конфликт в семье Сумских обострился после 2022 года из-за позиции дочери Ольги, Антонины Паперной, которая осталась в России и хранит молчание о войне, что вызвало резкое неприятие со стороны Натальи Сумской и ее сына Вячеслава Хостикоева. В феврале 2025 года ситуация начала меняться в лучшую сторону — актриса заявила, что их отношения со старшей сестрой стали налаживаться.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что LELEKA официально отправилась в Вену для участия в Евровидении. На перроне вокзала певица устроила импровизированное выступление, исполнив фрагмент конкурсной композиции "Ridnym", а также раскрыло, кто выйдет с ней на сцену Евровидения.

Также LELEKA приоткрыла завесу тайны над своей подготовкой к Евровидению 2026, представив детали будущего номера. Артистка поделилась эксклюзивными кадрами закулисья, показав, как проходят ее репетиции.

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

