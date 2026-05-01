LELEKA впервые показала, как будет выступать на Евровидении 2026: "Пора приоткрыть"

Евровидение уже на пороге — с 12 по 16 мая в Вене, Австрия, пройдет один из самых популярных песенных конкурсов в мире. Представительница Украины LELEKA раскрыла главную интригу и показала в Instagram работу над номером, с которым поедет на Евровидение 2026.
Артистка представила людей, которые создали для нее постановку. Творческое руководство презентацией песни Украины взял на себя Илья Дуцик, который уже работал с Ziferblat и другими украинскими звездами.
"Пора приоткрыть занавес. Режиссером-постановщиком моего номера для сцены Евровидения в Вене стал Илья Дуцик. Для меня было важно найти человека, который почувствует эту песню так же, как и я. С Ильей мы очень быстро нашли общий язык — и номер, который вы увидите, родился из доверия и очень честного ощущения того, о чем именно эти строки. У нас полная творческая синергия", — заявила LELEKA.
Представительница Украины также показала закулисье своих репетиций. Сейчас LELEKA работает не только над постановкой, но и над хореографией. Над номером с исполнительницей работает постановщица Галина Пеха.
"Невероятная хореограф-постановщик, которая сразу нашла мои тончайшие грани движения, через которые раскрывается внутреннее состояние и эмоциональный посыл песни", — прокомментировала ее участие певица.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Ксения Мишина поделилась планами на пополнение в семье, признавшись, что мечтает о втором ребенке. Сейчас Ксения воспитывает 14-летнего сына Платона, но при этом старается держать подробности своей личной жизни в секрете от публики.
Также Анастасия Приходько резко ответила на хейт после срыва концерта в Черновцах, заявив, что не боится быть неудобной для общества. Артистка подчеркнула свою готовность идти против течения и впредь открыто транслировать свою позицию по поводу языкового вопроса.
Вас может заинтересовать:
- Популярная украинская певица рассекретила, как похудела на 33 кг: назвала ошибку
- Лорак с дочкой подлизались к Киркорову: жалкое видео
- "Я не удобная": Приходько резко высказалась после бойкота и отмены концерта
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
