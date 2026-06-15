Сердечный приступ: умерла 35-летняя звезда турецких сериалов

Эдже Иртем ушла из жизни днем 15 июня, она находилась у себя дома вместе с матерью.

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Скончалась турецкая актриса Эдже Иртем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irtemece

Кратко:

Эдже Иртем скончалась через день после празднования своего дня рождения

Самая яркая работа актрисы - в сериале "Клюквенный щербет"

Турецкая актриса Эдже Иртем, известная по роли в сериале "Клюквенный щербет", умерла от сердечного приступа. Об этом сообщил адвокат артистки в изданию Birsenaltuntas.

Иртем ушла из жизни днем 15 июня, она находилась у себя дома вместе с матерью.

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"Приношу свои соболезнования семье покойной и всем близким ей людям", - написал представитель актрисы.

Особое внимание поклонников привлекло то, что Эдже Иртем скончалась всего через день после празднования своего дня рождения. Эта новость быстро разошлась в турецких СМИ и социальных сетях.

Помимо роли Ишил в "Клюквенном щербете", артистка известна зрителям по сериалам "Семья", "Запретный плод" и "Новая невеста".

Ранее Иртем, общаясь с турецкими СМИ, рассказывала, что не сразу согласилась на роль в "Клюквенном щербете", но ей польстило, когда поступило предложение от продюсеров.

"Потому что это самый популярный сериал в Турции. И когда мы смотрим на рейтинги, мы все можем это очень легко увидеть. Конечно, моя мама тоже большая поклонница сериала… Я бы сказала, что это также оказало огромное влияние. В актерском составе сериала есть много имен, чья игра мне очень нравятся", - признавалась звезда перед премьерой сезона со своим участием.

Эдже окончила кафедру оперы и вокала музыкального факультета Университета Яшар, после чего продолжила актерское обучение в Культурном центре Садри Алышык в Стамбуле.

На экране она впервые появилась в 2014 году в сериале "Сбежавшие невесты".

За годы карьеры актриса снялась в десятках проектов: "Эта жизнь – моя", "Дело чести", "Ящерица: Возрождение", "Новая невеста", "Столица Абдул-Хамид", "Мистер Ошибка", "Узник", "Запретный плод", "Семья". Особенно запомнились зрителям её роль Афет в "Новой невесте" и Джансын в "Семье". Последней работой стал образ Ишил в "Клюквенном шербете" – сериале, бьющем рекорды рейтингов.

Ранее сообщалось, что актрису сериала "Клюквенный щербет" Фейзу Дживелек задержали в рамках очередного антинаркотического рейда. Вместе с ней был задержан турецкий певец Мабель Матиз.

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