"Подошел ко мне": Билык сделала заявление о возвращении в Коляденко

Звезда рассказала о том, как помирилась с Димой Коляденко.

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Ирина Билык и Дима Коляденко - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык

Вы узнаете:

Как помирились Билык и Коляденко

Возобновят ли звезды отношения

Популярная украинская певица Ирина Билык откровенно ответила на вопрос в интервью "Наше Радіо" о том, собирается ли возобновлять романтические отношения с Димой Коляденко. Недавно артист публично заявил о примирении с бывшей возлюбленной.

По словам Билык, до крестин ребенка Алины Гросу она даже не задумывалась о том, чтобы зарыть топор войны с эксом. Звезда даже попросила не ставить их рядом во время обряда. Но Коляденко не побоялся и сам сделал первый шаг к примирению.

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Дима Коляденко поднял Ирину Билык на руки / скрин из видео

"Когда я ехала на крестины к Алине Гросу, я знала, что будет Дима, и сказала пиарщице: "Если станет возле меня, скажите ему, чтобы он переместился в другой ряд". Но когда он подошел ко мне, сказал "привет", и я сказала "привет". И все, больше не нужно было ничего. Мы помирились", — поделилась Ирина.

Несмотря на то что бывшие возлюбленные наконец наладили отношения, артистка пока не собирается возвращать их в романтическое русло. Ирина твердо заявила, что прошлого уже не вернуть.

Ирина Билык - личная жизнь / фото: instagram.com, Ирина Билык

"Я никогда не возвращалась ни к кому. Это я вам откровенно говорю", — высказалась Билык.

Дима Коляденко и Ирина Билык — история отношений

Роман Ирины Билык и Дмитрия Коляденко, который длился с 2003 по 2006 год, стал одним из самых обсуждаемых союзов в украинском шоу-бизнесе. Их отношения сопровождали бурные публичные скандалы, которые регулярно сменялись романтическими примирениями и роскошными подарками. Несмотря на то, что Дмитрий несколько раз делал певице предложение руки и сердца, до официального брака дело так и не дошло, и пара со скандалом рассталась.

Ирина Билык / инфографика: Главред

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О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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