Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Подошел ко мне": Билык сделала заявление о возвращении в Коляденко

Кристина Трохимчук
15 июня 2026, 11:35
google news Подпишитесь
на нас в Google
Звезда рассказала о том, как помирилась с Димой Коляденко.
Ирина Билык - день рождения
Ирина Билык и Дима Коляденко - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык

Вы узнаете:

  • Как помирились Билык и Коляденко
  • Возобновят ли звезды отношения

Популярная украинская певица Ирина Билык откровенно ответила на вопрос в интервью "Наше Радіо" о том, собирается ли возобновлять романтические отношения с Димой Коляденко. Недавно артист публично заявил о примирении с бывшей возлюбленной.

По словам Билык, до крестин ребенка Алины Гросу она даже не задумывалась о том, чтобы зарыть топор войны с эксом. Звезда даже попросила не ставить их рядом во время обряда. Но Коляденко не побоялся и сам сделал первый шаг к примирению.

видео дня
Дима Коляденко поднял Ирину Билык на руки
Дима Коляденко поднял Ирину Билык на руки / скрин из видео

"Когда я ехала на крестины к Алине Гросу, я знала, что будет Дима, и сказала пиарщице: "Если станет возле меня, скажите ему, чтобы он переместился в другой ряд". Но когда он подошел ко мне, сказал "привет", и я сказала "привет". И все, больше не нужно было ничего. Мы помирились", — поделилась Ирина.

Несмотря на то что бывшие возлюбленные наконец наладили отношения, артистка пока не собирается возвращать их в романтическое русло. Ирина твердо заявила, что прошлого уже не вернуть.

Ирина Билык
Ирина Билык - личная жизнь / фото: instagram.com, Ирина Билык

"Я никогда не возвращалась ни к кому. Это я вам откровенно говорю", — высказалась Билык.

Дима Коляденко и Ирина Билык — история отношений

Роман Ирины Билык и Дмитрия Коляденко, который длился с 2003 по 2006 год, стал одним из самых обсуждаемых союзов в украинском шоу-бизнесе. Их отношения сопровождали бурные публичные скандалы, которые регулярно сменялись романтическими примирениями и роскошными подарками. Несмотря на то, что Дмитрий несколько раз делал певице предложение руки и сердца, до официального брака дело так и не дошло, и пара со скандалом рассталась.

Ирина Билык
Ирина Билык / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что в ночь на 15 июня террористическая РФ нанесла очередной массированный удар по территории Украины. Украинские знаменитости бурно отреагировали на циничную атаку, под прицелом которой оказались столица и Киево-Печерская лавра.

Также Филипп Киркоров столкнулся с жесткой критикой и насмешками со стороны соотечественников после неудачного хирургического вмешательства. Как отметил известный ведущий, на закате карьеры певец чересчур сильно увлекся переменами во внешности.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ирина Билык

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Ирина Билык Дима Коляденко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Флот Украины пополнился: ВМС получили военный корабль "Геническ"

Флот Украины пополнился: ВМС получили военный корабль "Геническ"

12:46Украина
РФ свалила на ВСУ удар по Лавре в Киеве: фото в Сети помогло лжи оккупантов

РФ свалила на ВСУ удар по Лавре в Киеве: фото в Сети помогло лжи оккупантов

12:15Война
Возможна новая волна ракетных ударов: мониторы предупредили об опасности

Возможна новая волна ракетных ударов: мониторы предупредили об опасности

12:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Как ещё можно назвать Надежду на украинском: избавляемся русизмов в обращениях

Как ещё можно назвать Надежду на украинском: избавляемся русизмов в обращениях

"ТУшки" уже в небе: Россия готовит очередную атаку, когда будет пуск ракет

"ТУшки" уже в небе: Россия готовит очередную атаку, когда будет пуск ракет

Прибавки к пенсиям с 1 июля: кому из украинцев повысят выплаты и на сколько

Прибавки к пенсиям с 1 июля: кому из украинцев повысят выплаты и на сколько

Урожай помидоров будет обильным и сочным: что важно сделать с растениями в июне

Урожай помидоров будет обильным и сочным: что важно сделать с растениями в июне

Обстрел Киева 15 июня: более 20 раненых, 4 жертвы и много разрушений - свежие данные

Обстрел Киева 15 июня: более 20 раненых, 4 жертвы и много разрушений - свежие данные

Последние новости

13:25

"Не верю, что я жива": известная ведущая пережила прилет в ее дом

13:05

Семь домашних дел, которые категорически нельзя делать вечером: знают далеко не все

13:02

"Путин впервые назвал": как война с Украиной развеяла главный миф РФ, историк объяснилВидео

12:46

Флот Украины пополнился: ВМС получили военный корабль "Геническ"Фото

12:15

РФ свалила на ВСУ удар по Лавре в Киеве: фото в Сети помогло лжи оккупантовФотоВидео

Доллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – НовакДоллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – Новак
12:14

Возможна новая волна ракетных ударов: мониторы предупредили об опасности

12:08

Китайский гороскоп на завтра, 16 июня: Собакам - проблемы, Быкам - гибкость

11:50

Штукатурка на стенах уходит в прошлое: появился новый недорогой фаворитВидео

11:35

"Подошел ко мне": Билык сделала заявление о возвращении в Коляденко

Реклама
11:32

Под ударом - объекты ракетной и радиолокационной отрасли: дроны атаковали Подмосковье и Тулу

11:30

Ночная атака 15 июня отличалась от предыдущих: Игнат раскрыл важные детали

10:49

Гороскоп на завтра, 16 июня: Близнецам — зависть, Стрельцам — прибыль

10:31

Комары исчезнут из двора за считанные дни: поможет один хитрый способ

10:25

"Нет ни слов, ни слез": украинские звезды горюют после ударов РФ по Лавре и КиевуВидео

10:23

Значительные разрушения, много погибших и раненых: новые последствия атаки на УкраинуФото

10:12

В центре Киева горит "Мистецький арсенал": пожар пока не могут потушитьФото

09:42

Удар был не один: как выглядит Киево-Печерская лавра после атакиФото

09:30

Сгорела уникальная коллекция костюмов: армия РФ атаковала киностудию Довженко в КиевеФото

09:20

После удара РФ задерживается ряд поездов по всей Украине - детали

08:44

Дом органной музыки, колледж, амбулатория в руинах: РФ жестко ударила по Днепру и областиФото

Реклама
08:35

Летели Цирконы, Искандеры и крылатые ракеты: подробности массированной атаки на Украину

08:10

Оккупанты били из Крыма и Курска: Украину накрыли 450 ракет и дронов, погибли спасателиФото

07:21

На Киевщине горят дома и склады, есть раненые: последствия ночного удара РФФото

06:48

Обстрел Киева 15 июня: более 20 раненых, 4 жертвы и много разрушений - свежие данныеФото

05:32

Четыре знака зодиака привлекут богатство и успех — кто разбогатеет с 15 июня

04:41

Пока простой народ голодал: как жировала партийная элита в СССР

03:26

Один снимок перевернул науку: космический гигант-монстр попал в кадр

02:45

Бушует пожар: РФ цинично ударила по Киево-Печерской лавре, подробностиФотоВидео

01:20

Громкие взрывы, пожары и разрушения: РФ бьет по жилым домам, Киев под атакой

00:45

Вместо лайков – наказание: чем обернулись развлекательные съемки для жителя Днепра

00:06

"ТУшки" уже в небе: Россия готовит очередную атаку, когда будет пуск ракет

14 июня, воскресенье
23:15

Прибавки к пенсиям с 1 июля: кому из украинцев повысят выплаты и на сколько

22:55

Погиб известный американский певец Оливер Три - подробности авиакатастрофыВидео

22:25

Огурцы "жируют" вместо плодов: эксперт назвал три распространенных ошибки уходаВидео

22:21

На Львовщине произошло смертельное ДТП: среди пострадавших — детиФото

22:09

Станет ли Усик новым игроком в украинской политике: прогноз Денисенкомнение

21:49

"На прицеле" Киев и не только: раскрыты угрозы массированного обстрела РФ

21:25

Как сказать по-украински "быть начеку" — правильные варианты знают не всеВидео

21:18

Трамп сделал важное заявление о причинах войны в Украине: детали от Зеленского

21:07

Переговоры о вступлении продвигаются: в ЕС оценили темпы проведения реформ

Реклама
20:27

"Их слишком много": в стране ЕС требуют лишить украинцев временной защиты

19:57

Дешево и гениально: как охладить комнату без кондиционера, греческий лайфхакВидео

19:47

Путин "тронул" Трампа по телефону и выдвинул требования Зеленскому

19:39

"Перемирия не будет": тревожный прогноз генерала ВСУ о сроках окончания войны

18:59

Провал наступления РФ сменяет фронт: где развернется главная битва этим летом

18:47

"Рембо": военный Игорь Ласточкин стал неузнаваемым

18:41

О грызунах можно забыть: простой трюк заставит вредителей исчезнутьВидео

18:35

Орбакайте показала дочь-модель: как она выглядит

18:26

Зеленский провел "отличный разговор" с Трампом — о чем говорили

18:06

Чеснок желтеет и гниет после дождей: как спасти урожай в июне

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять