"Подошел ко мне": Билык сделала заявление о возвращении в Коляденко

Вы узнаете:
- Как помирились Билык и Коляденко
- Возобновят ли звезды отношения
Популярная украинская певица Ирина Билык откровенно ответила на вопрос в интервью "Наше Радіо" о том, собирается ли возобновлять романтические отношения с Димой Коляденко. Недавно артист публично заявил о примирении с бывшей возлюбленной.
По словам Билык, до крестин ребенка Алины Гросу она даже не задумывалась о том, чтобы зарыть топор войны с эксом. Звезда даже попросила не ставить их рядом во время обряда. Но Коляденко не побоялся и сам сделал первый шаг к примирению.
"Когда я ехала на крестины к Алине Гросу, я знала, что будет Дима, и сказала пиарщице: "Если станет возле меня, скажите ему, чтобы он переместился в другой ряд". Но когда он подошел ко мне, сказал "привет", и я сказала "привет". И все, больше не нужно было ничего. Мы помирились", — поделилась Ирина.
Несмотря на то что бывшие возлюбленные наконец наладили отношения, артистка пока не собирается возвращать их в романтическое русло. Ирина твердо заявила, что прошлого уже не вернуть.
"Я никогда не возвращалась ни к кому. Это я вам откровенно говорю", — высказалась Билык.
Дима Коляденко и Ирина Билык — история отношений
Роман Ирины Билык и Дмитрия Коляденко, который длился с 2003 по 2006 год, стал одним из самых обсуждаемых союзов в украинском шоу-бизнесе. Их отношения сопровождали бурные публичные скандалы, которые регулярно сменялись романтическими примирениями и роскошными подарками. Несмотря на то, что Дмитрий несколько раз делал певице предложение руки и сердца, до официального брака дело так и не дошло, и пара со скандалом рассталась.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что в ночь на 15 июня террористическая РФ нанесла очередной массированный удар по территории Украины. Украинские знаменитости бурно отреагировали на циничную атаку, под прицелом которой оказались столица и Киево-Печерская лавра.
Также Филипп Киркоров столкнулся с жесткой критикой и насмешками со стороны соотечественников после неудачного хирургического вмешательства. Как отметил известный ведущий, на закате карьеры певец чересчур сильно увлекся переменами во внешности.
Вас может заинтересовать:
- Орбакайте показала дочь-модель: как она выглядит
- Погиб известный американский певец Оливер Три - подробности авиакатастрофы
- "Нет ни слов, ни слез": украинские звезды горюют после ударов РФ по Лавре и Киеву
О персоне: Ирина Билык
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред