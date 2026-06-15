"Нет ни слов, ни слез": украинские звезды горюют после ударов РФ по Лавре и Киеву

Знаменитости активно показывают, как спасались от российского обстрела.

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Леся Никитюк и Наталья Могилевская после российского удара по Киеву 15 июня / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

РФ нанесла ракетный удар по Украине

Что об атаке РФ сообщили украинские звезды

В ночь на 15 июня террористическая РФ совершила очередной массированный удар по Украине. Оккупанты запустили 681 ракету и дрон, а основной целью атаки стал Киев.

Главред расскажет, как звезды реагировали на атаку на украинскую столицу.

видео дня

Наталья Могилевская

Украинская певица опубликовала видео из укрытия, где находилась вместе со своими детьми. На фоне были слышны громкие взрывы.

"К сожалению, это точно начало. Уже нет ни слов, ни слез. Все в укрытия, у кого оно есть", — подписала ролик артистка.

Могилевская в укрытии с дочками / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

На видео Могилевской в комментариях отреагировала российская певица Алла Пугачева, которая с начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину.

Реакция Аллы Пугачевой на удар по Киеву / скрин из Instagram

Леся Никитюк

Известная телеведущая опубликовала Stories из паркинга, где обычно укрывается от российских атак. Леся сообщила, что находилась на его первом подземном уровне, когда произошло задымление.

"Друзья. Страшная ночь. Как показала практика, даже -1 этаж паркинга очень опасен. Да что тут говорить, даже на -3 дышали гарью. Поэтому не пренебрегайте личной безопасностью и прячьтесь глубже", — написала Никитюк.

Леся Никитюк на задымленном паркинге / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Ольга Сумская

Легендарная украинская актриса эмоционально отреагировала на российскую террористическую атаку на главную украинскую святыню — Киево-Печерскую лавру.

"Боже... Лавра! Успенский собор!" — подписала страшные кадры Ольга.

Успенский собор горит - реакция Ольги Сумской / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Также она рассказала об ударе, который может повлиять на всю украинскую киноиндустрию.

"В результате попадания по киностудии имени Довженко уничтожен костюмерный цех с крупнейшей костюмной коллекцией Украины: около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц одежды! Это была бесценная коллекция", — поделилась Сумская.

Ольга Сумская про последствия атаки / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Александр Пономарев

После российской атаки на Украину знаменитый певец поделился стихотворением собственного сочинения, призвав соотечественников не поддаваться страху.

"Коли серед ночі здригаються стіни

Тримайся за світло, бо ти з України

Нас не зламає ні страх ні тривога

Чуєш, не бійся нікого крім Бога", — высказался Пономарев.

Стих Александра Пономарева / скрин из Facebook

Соня Морозюк

Художница показала последствия российского удара, который повредил ее квартиру. На видео заметны поврежденные двери и балкон, но главный "трофей" Соня держала в руках — она нашла обломок российского средства поражения, которое попало в ее дом.

"Я очень благодарю всех, кто мне пишет. У меня есть кусок того, что хотело сегодня кого-нибудь убить. Город пылает, ужас... Но что, у меня йога, а потом тренировка в зале", — высказалась Морозюк.

Соня Морозюк с обломком российского дрона / фото: instagram.com, Соня Морозюк

Кристина Решетник

Жена известного телеведущего Григория Решетника опубликовала снимок горящего Успенского собора. Блогер уверена, что святое для всех украинцев место не осталось без божественной помощи даже в такой момент.

"Как же символично — когда они ударили по Лавре, сразу пошел дождь. Уничтожить историю у них не получится", — написала Решетник.

Реакция Кристины Решетник на обстрел Лавры / фото: instagram.com, Кристина Решетник

Екатерина Осадчая

Популярная ведущая также поделилась снимком из Киево-Печерской лавры и призвала украинцев быть осторожными и не игнорировать сигналы тревоги.

"Это ужас, который происходит с нами. Берегите себя. Укрытие — единственная защита", — сообщила Осадчая.

Екатерина Осадчая про удар по Лавре / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

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Также украинская гимнастка Лилия Подкопаева сделала исключение и показала публике свежую фотографию своей шестилетней дочери. Знаменитость довольно редко радует подписчиков семейным контентом с участием девочки.

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О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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