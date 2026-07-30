'Просто кайфую': Илона Гвоздева впервые за пять лет отдохнула с мужем за границей

По признанию Илоны, совместный отдых помог супругам еще больше сблизиться.

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Илона Гвоздева впервые за пять лет отдохнула с мужем за границей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Кратко:

Танцовщица опубликовала серию снимков и видео с морского побережья

Муж Гвоздевой ни разу с начала полномасштабной войны не видел моря

Украинская хореограф Илона Гвоздева впервые за последние пять лет провела отпуск за границей вместе с мужем Иваном Хомякуком. Ради романтического путешествия супруги оставили детей дома и отправились на отдых в Болгарию.

В Instagram танцовщица опубликовала серию снимков и видео с морского побережья, а также рассказала, почему эта поездка стала особенно важной для ее мужа.

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По словам Гвоздевой, с начала полномасштабной войны Иван ни разу не видел моря, поэтому отпуск подарил ему множество ярких эмоций.

Как отметила хореограф, ее супруг работает на объекте критически важной военной инфраструктуры, и возможность ненадолго отвлечься от повседневных забот стала для него настоящим событием. По признанию Илоны, совместный отдых помог супругам еще больше сблизиться.

"Первый отпуск с мужем за пять лет! Он не видел моря с начала войны. Каждый день радуется, как ребенок! А я просто кайфую от того, что ему хорошо! Иногда я думаю, за что именно его люблю? А когда смотрю эти видео - понимаю, что ни за что, а просто потому, что с ним! В нем есть то, чего мне иногда не хватает. Наш дуэт дополняет нашу общую картину жизни и каждому добавляет краски, чтобы светить вместе", - поделилась Гвоздева.

Во время отдыха супруги не только наслаждаются морем и солнечной погодой, но и уделяют внимание активному досугу. Они вместе бегают вдоль побережья, тренируются, выполняют гимнастические упражнения и плавают.

Еще одним приятным впечатлением для Гвоздевой стала атмосфера в Болгарии. Она показала подписчикам гостиничный номер, где по местному телевидению транслировали сюжет о российских преступлениях в Украине.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

К слову, Илона Гвоздева и Иван Хомякчук вместе уже 17 лет. Весной 2025-го танцовщица сообщила, что подала на развод из-за накопленного стресса и усталости, которые негативно отразились на их отношениях. Впрочем, впоследствии супруги смогли уладить кризис и решили сохранить семью.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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О персоне: Илона Гвоздева Илона Гвоздева стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами". Она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог, сообщает Википедия. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

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