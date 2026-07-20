"Собрала вещи и ушла": Гвоздева раскрыла, почему бросила мужа спустя 5 лет романа

Хореограф откровенно призналась, на какой шаг ей пришлось пойти ради свадьбы с возлюбленным.

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Илона Гвоздева с мужем - почему уходила от него / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Илона Гвоздева

Вы узнаете:

Почему Илона Гвоздева уходила от будущего мужа

Как начинался роман звезды

Популярная украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева откровенно рассказала о начале отношений со своим мужем Иваном и вспомнила в интервью "Насправді Show", почему однажды решилась уйти от него после пяти лет романа.

Судьбоносная встреча пары произошла случайно в киевском метро, где будущий супруг вежливо придержал девушке дверь. Илона годами ждала заветного признания, но предложения руки и сердца так и не последовало, из-за чего артистка решилась на ультиматум.

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Илона Гвоздева с семьей / фото: instagram.com, Илона Гвоздева

"Был такой намек, что я просто собрала вещи и ушла. Я вообще так поступаю довольно часто. Еще ему говорю: "Слушай, ты либо туда, либо сюда. Я молодая, красивая, талантливая. Мне нужно понять, стоит ли мне связать с тобой свою жизнь или просто пойти дальше, причем без обид". Мы поженились", - вспомнила Илона.

После такого решительного поступка любимой Иван не стал откладывать решение в долгий ящик и сделал ей предложение. Хореограф особо подчеркнула, что весь их нынешний успех, благополучие и недвижимость - это исключительно результат их совместного тяжелого труда. Пара начинала с абсолютного нуля, без чьей-либо финансовой поддержки.

Илона Гвоздева - личная жизнь / фото: instagram.com, Илона Гвоздева

"Мы жили на Радужном, это был левый берег. Мы снимали квартиру. То есть все то, что вы видите сейчас, - это тоже все, что мы заработали собственным трудом, своими руками и ногами. Нам никто ничего не давал. В лотерею мы не выигрывали. У нас нет ни со стороны мужа, ни со стороны моих родителей миллионеров, которые бы нам что-то давали, какой-то стартовый капитал", - подытожила Гвоздева.

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О персоне: Илона Гвоздева Илона Гвоздева стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами". Она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог, сообщает Википедия. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

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