Певица попыталась привлечь внимание коротким нарядом и новой стрижкой.

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Как изменилась Лолита Милявская / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Лолита сильно похудела

Почему ее внешний вид удивил поклонников

Предательница Украины Лолита Милявская оказалась в центре обсуждения из-за своего внешнего вида. Певица сильно похудела и радикально изменила имидж, сообщают росСМИ.

Исполнительница, которая родилась в Украине, но променяла родину на карьеру в стране-агрессоре, решила молодиться из последних сил. Для выхода на сцену она выбрала обтягивающий черный топ и экстремально короткие мини-шорты, полностью обнажившие ноги. Образ дополнила новая стрижка, которая сделала из головы певицы горшок.

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Лолита похудела на 20 килограмм / скрин из видео

СМИ утверждают, что Милявская смогла похудеть на 20 килограммов. Сама певица уверяет, что не пользовалась помощью модных препаратов для похудения, а решила избавиться от вредных привычек и наладить питание. Однако результат оказался настолько разительным, что в такие чудеса сложно поверить даже поклонникам.

"Чтобы скинуть 20 кило, Милявская не морила себя диетами, а пошла с умом: сначала полный чек-ап у эндокринолога, потом персональная диета под гормональный фон. Из меню временно исчезли сахар, спиртное, виноград и бананы - зато появились дробные приемы пищи и легкий белок", - заявляют росСМИ.

Как сейчас выглядит Лолита / скрин из видео

При этом в сети напоминают, что ранее Милявская неоднократно публично признавалась в многолетней борьбе с тяжелыми вредными зависимостями, которые негативно сказывались на ее состоянии. Из-за пристрастия к курению Лолита даже попадала в больницу с приступами, которые могли закончиться инсультом.

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Ранее Главред сообщал, что российская певица Наташа Королева столкнулась с ростом расходов на содержание зарубежной недвижимости. Теперь артистке придется выплачивать не менее 3,4 тысячи долларов в год за жилье в "маленькой Москве".

Также Алина Гросу продемонстрировала в соцсетях новые кадры с первенцем. Знаменитость опубликовала в Instagram фото своего трехмесячного сына Марка-Габриэля, трогательно отметив, как сильно изменился и подрос малыш за эти несколько месяцев.

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О персоне: Лолита Милявская Лолита Милявская - эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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