Вы узнаете:
- Лолита сильно похудела
- Почему ее внешний вид удивил поклонников
Предательница Украины Лолита Милявская оказалась в центре обсуждения из-за своего внешнего вида. Певица сильно похудела и радикально изменила имидж, сообщают росСМИ.
Исполнительница, которая родилась в Украине, но променяла родину на карьеру в стране-агрессоре, решила молодиться из последних сил. Для выхода на сцену она выбрала обтягивающий черный топ и экстремально короткие мини-шорты, полностью обнажившие ноги. Образ дополнила новая стрижка, которая сделала из головы певицы горшок.
СМИ утверждают, что Милявская смогла похудеть на 20 килограммов. Сама певица уверяет, что не пользовалась помощью модных препаратов для похудения, а решила избавиться от вредных привычек и наладить питание. Однако результат оказался настолько разительным, что в такие чудеса сложно поверить даже поклонникам.
"Чтобы скинуть 20 кило, Милявская не морила себя диетами, а пошла с умом: сначала полный чек-ап у эндокринолога, потом персональная диета под гормональный фон. Из меню временно исчезли сахар, спиртное, виноград и бананы - зато появились дробные приемы пищи и легкий белок", - заявляют росСМИ.
При этом в сети напоминают, что ранее Милявская неоднократно публично признавалась в многолетней борьбе с тяжелыми вредными зависимостями, которые негативно сказывались на ее состоянии. Из-за пристрастия к курению Лолита даже попадала в больницу с приступами, которые могли закончиться инсультом.
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Ранее Главред сообщал, что российская певица Наташа Королева столкнулась с ростом расходов на содержание зарубежной недвижимости. Теперь артистке придется выплачивать не менее 3,4 тысячи долларов в год за жилье в "маленькой Москве".
Также Алина Гросу продемонстрировала в соцсетях новые кадры с первенцем. Знаменитость опубликовала в Instagram фото своего трехмесячного сына Марка-Габриэля, трогательно отметив, как сильно изменился и подрос малыш за эти несколько месяцев.
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О персоне: Лолита Милявская
Лолита Милявская - эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
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