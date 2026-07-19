"Возвращение": Гарри и Меган приняли важное решение о будущем семьи

Принц Гарри и Меган Маркл планируют возвращение в Великобританию.

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Принц Гарри и Меган Маркл - возвращение в Великобританию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

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Почему Гарри и Меган разочаровались в США

Почему они собираются вернуться в Великобританию

Принц Гарри и Меган Маркл всерьез рассматривают возможность возвращения в Великобританию в той или иной форме. По сообщениям источников из окружения пары, супруги уже начали делать первые шаги в этом направлении, сообщает Daily Mail.

По словам близкого друга Гарри, в окружении принца все отчетливее ощущается, что Сассексы начали чувствовать себя "немного нежелательными в Америке". Иллюзии о безмятежной жизни за океаном постепенно рассеиваются, причем это признают оба супруга. Меган Маркл сейчас полностью одобряет и поддерживает стремление мужа восстановить связь со своей семьей.

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Принц Гарри и Меган Маркл с дочкой Лилибет / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Не секрет, что они уехали в Штаты, чтобы попытаться обрести счастье, попытаться в определенной степени воспользоваться его славой и королевским статусом. Они добились успехов. Соглашение с Netflix на 100 миллионов долларов – это не мелочь. Но эта американская мечта угасает, и Меган тоже чувствует себя изгнанницей. Она пытается продвигать новые идеи и проекты, но это нелегко. Так что, возможно, уже пришло время для определенного возвращения", - отмечает источник.

В то же время другой источник, настроенный по отношению к Сассексам менее дружелюбно, утверждает, что Гарри на самом деле никогда не хотел окончательно разрывать связи с Короной, а его прошлые резкие шаги были продиктованы исключительно сильными чувствами к супруге.

Принц Гарри - дети / фото: instagram.com, meghan

"Я думаю, что когда он был безумно влюблен в Меган, он мог быть достаточно слепым, чтобы выбрать ее. Теперь все иначе, и занавес поднимается", - подчеркнул инсайдер.

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О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

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