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Жена Пивоварова публично поддержала его после слухов о свадьбе - детали

Кристина Трохимчук
19 июля 2026, 13:08
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Избранницу популярного артиста Дашу Чередниченко заметили за кулисами масштабного киевского фестиваля.
Артем Пивоваров - жена
Артем Пивоваров - жена / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Артем Пивоваров

Вы узнаете:

  • Как выглядела избранница Артема Пивоварова
  • Почему ходят слухи о тайной свадьбе певца

Популярный украинский певец Артем Пивоваров 18 июля отыграл грандиозный концерт на Atlas Festival. Музыкант традиционно устроил для публики яркое шоу, однако главным сюрпризом вечера стало присутствие на мероприятии его возлюбленной, с которой, по слухам, певец тайно заключил официальный брак. Об этом сообщает ТСН.

Как выяснилось, на Atlas Festival артист приехал не один. В фан-зоне заметили его жену Дашу Чередниченко, с которой исполнитель, по слухам, недавно заключил тайный брак. Девушку удалось запечатлеть, когда она проходила непосредственно под сценой, наблюдая за выступлением мужа. Для публичного выхода Даша выбрала стильный черный наряд, дополненный эффектной укладкой с мокрым эффектом.

видео дня
Жена Артема Пивоварова на Atlas
Жена Артема Пивоварова на Atlas / скрин из видео

Этот выход стал особенным, поскольку пара долгое время тщательно скрывала свои отношения, не комментируя изменения в личной жизни.

Слухи о том, что сердце Артема Пивоварова теперь официально занято, появились после расследования известного блогера Богдана Беспалова. Именно он первым сообщил широкой аудитории, что артист тайно связал себя узами брака с Дашей Чередниченко.

Богдан Беспалов про свадьбу Артема Пивоварова
Богдан Беспалов про свадьбу Артема Пивоварова / скрин из Telegram

Главным и неоспоримым доказательством женитьбы певца стал официальный документ. Блогер сумел раздобыть эксклюзивные скриншоты платежных реквизитов, в которых Даша фигурирует уже не под своей девичьей фамилией, а под фамилией мужа.

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Про персону: Артем Пивоваров

Артем Пивоваров - украинский певец, автор песен, саунд-продюсер, бывший тренер шоу "Голос країни-13". Выпустил 5 студийных альбомов и 20 синглов. Автор проекта "Твої вірші, мої ноти". Обладатель двух премий YUNA (2021, 2022) и ордена "За заслуги" третьей степени.

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