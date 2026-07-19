52-летняя экс-солистка Spice Girls впервые вышла замуж: как прошла тайная свадьба

Мел Си и Крис Дингуолл познакомились в 2023 году благодаря приложению для знакомств.

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52-летняя экс-солистка Spice Girls Мел Си впервые вышла замуж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melaniecmusic, instagram.com/chrisdingwall

Кратко:

Пара отказалась от пышного торжества

Подружкой невесты стала ее 17-летняя дочь

Бывшая участница легендарной группы Spice Girls Мелани Чисхолм, более известная как Мел Си, впервые связала себя узами брака.

52-летняя певица вышла замуж за австралийского манекенщика Криса Дингуолла. Тайная церемония состоялась в субботу, 18 июля, сообщает Daily Mail.

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Пара отказалась от пышного торжества и устроила камерную свадьбу в загородном доме в сельской местности Англии. Во время праздника произошел небольшой курьез: на территорию, где проходила церемония, забрели коровы с соседней фермы. Неожиданные гости ненадолго встревожили присутствующих, однако не испортили праздничную атмосферу.

Самый важный день Мел Си разделила с самыми близкими людьми. Подружкой невесты стала ее 17-летняя дочь Скарлетт, рожденная в отношениях с застройщиком Томасом Старром. Среди приглашенных также были бывшие коллеги певицы по Spice Girls - Эмма Бантон, Мелани Браун и Джерри Халлиуэлл.

Единственной участницей знаменитого коллектива, которая не смогла присутствовать на свадьбе, оказалась Виктория Бекхэм. В это время она находилась вместе с супругом в США. Несмотря на отсутствие, дизайнер подготовила для невесты особенный подарок - свадебное платье.

"Это был подарок от Виктории, они очень близки. Виктория с удовольствием была бы там, если бы могла. Ей было очень приятно сшить это платье для Мел, но она издалека желала ей всего лучшего в особенный день", - говорит инсайдер.

Известно, что Мел Си и Крис Дингуолл познакомились в 2023 году благодаря приложению для знакомств. В начале романа их разделяли тысячи километров: певица жила в Великобритании, а ее избранник - в Австралии. Однако расстояние не стало препятствием для развития отношений, которые теперь завершились свадьбой.

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О группе: Spice Girls Spice Girls - это легендарная британская женская поп-группа, ставшая одним из главных музыкальных и культурных феноменов 1990-х годов. Коллектив был образован в Лондоне в 1994 году и признан самой продаваемой женской группой в истории мировой музыки. Группа состояла из пяти девушек, каждая из которых обладала ярким индивидуальным образом Дебютный сингл группы "Wannabe", выпущенный в 1996 году, мгновенно стал международным хитом и возглавил чарты более чем в 30 странах мира. Альбомы "Spice" (1996) и "Spiceworld" (1997) разошлись многомиллионными тиражами по всему миру. Группа активно продвигала идею "женской силы" (Girl Power), которая декларировала независимость, уверенность в себе, женскую солидарность и равенство полов.

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