"40 минут — 40 ракет": украинские звезды ошеломлены ударом РФ по Киеву

Российский удар в ночь на 19 июля стал очередным актом террора против мирного населения украинской столицы.

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Атака на Киев 19 июля / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Никитюк, скриншот из видео

Вы узнаете:

Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву

Как на атаку оккупантов отреагировали украинские знаменитости

В ночь на воскресенье, 19 июля, столица Украины подверглась очередному массированному российскому удару. В результате вражеской атаки разрушения и возгорания зафиксированы сразу в пяти районах города. По официальным данным ГСЧС, один человек погиб, ещё 13 получили травмы различной степени тяжести. Атака РФ нанесла значительный ущерб гражданской инфраструктуре города - в частности, серьезно поврежден наземный вестибюль станции метро "Лукьяновская".

Главред расскажет, как на ночной обстрел и его последствия отреагировали украинские звезды.

видео дня

Леся Никитюк

Популярная ведущая Леся Никитюк показала в своем блоге кадры с места удара, где запечатлены огромная воронка и разрушенные здания. Звезда эмоционально прокомментировала масштабы ночной атаки врага.

"Киев. 40 минут - 40 баллистических ракет", - написала Никитюк.

Леся Никитюк - удар по Лукьяновке / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Тарас Цимбалюк

Известный украинский актер Тарас Цимбалюк опубликовал снимок многоэтажного жилого дома на Лукьяновке, у которого выбиты окна и сильно поврежден фасад. Артист с грустью констатировал, что враг снова целится в тот же район.

"Вот такое „доброе утро"… Снова Лукьяновка…", - поделился актер.

Тарас Цимбалюк об атаке на Киев / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Елена Светлицкая

Актриса Елена Светлицкая также показала ужасающие последствия обстрела в Шевченковском районе города. На её кадрах видна разрушенная улица, глубокие воронки и повреждённое высотное здание, оказавшееся в эпицентре удара.

"Лукьяновка, родной район, тебя совсем не узнать...", - с болью написала Светлицкая.

Елена Светлицкая показала разрушения на Лукьяновке / фото: instagram.com, Елена Светлицкая

Кристина Решетник

Жена популярного телеведущего Григория Решетника, блогер Кристина Решетник, выразила всю свою ярость и возмущение действиями страны-агрессора. Она не сдерживала эмоций, говоря о жестокости оккупантов.

"Киев. 40 баллистических ракет за 40 минут. Как же они... Больная нация должна исчезнуть с лица земли", - отреагировала она.

Кристина Решетник об ударе по Киеву / фото: instagram.com, Кристина Решетник

Рамина Эсхакзай

Журналистка и блогер Рамина Эсхакзай назвала эту ночь рекордной по уровню жестокости в отношении гражданского населения и подробно рассказала о типах ракет, которыми Россия атаковала жилые районы столицы.

"Ну и ночь сегодня была... Враг устанавливает рекорды по террору мирного населения... В течение примерно 40 минут россияне выпустили по Киеву около 40 баллистических ракет типов "Искандер-М", "Циркон" и С-400", - отметила Рамина.

Рамина Эсхакзай - атака РФ на Киев / фото: instagram.com, Рамина Эсхакзай

Злата Огневич

Певица Злата Огневич одной из первых отреагировала на атаку и обратилась к своим подписчикам с важным призывом, напомнив о правилах безопасности во время воздушных тревог.

"Снова обстрел... Берегите себя и спускайтесь в укрытие", - написала певица.

Злата Огневич попросила спускаться в укрытие / фото: instagram.com, Злата Огневич

Лилия Ребрик

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась кадрами разрушенных объектов на Лукьяновке и привела ужасающую статистику вражеских ударов, которые обрушились на город.

"10 ракет "Циркон". 25 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400. Все - по Киеву. А это - Лукьяновка после атаки. Еще одно страшное утро", - подытожила звезда.

Лилия Ребрик - удар РФ по Киеву / фото: instagram.com, Лилия Ребрик

Ольга Сумская

Народная артистка Украины Ольга Сумская не скрывает, что живет на Лукьяновке, которая уже неоднократно становилась мишенью вражеских ударов. Актриса опубликовала видео с последствиями разрушений недалеко от своего дома, где видны разрушенные здания.

"Наша Лукьяновка", - кратко, но с болью подписала кадр знаменитость.

Ольга Сумская - попадание на Лукьяновке / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Светлана Тарабарова

Певица Светлана Тарабарова поделилась жуткими ночными кадрами сильного пожара, вспыхнувшего в результате атаки. Исполнительница обратилась к международному сообществу на английском языке, чтобы показать масштабы бедствия.

"Тяжелая была ночь. Каждый день Россия разрушает мой дом", - написала Тарабарова.

Светлана Тарабарова о последствиях ночной атаки РФ / фото: instagram.com, Светлана Тарабарова

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О личности: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи "Орел и Решка". После полномасштабного вторжения России в Украину Леся Никитюк начала выпускать на YouTube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере „Москва"", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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