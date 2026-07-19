"40 минут — 40 ракет": украинские звезды ошеломлены ударом РФ по Киеву

Вы узнаете:
- Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву
- Как на атаку оккупантов отреагировали украинские знаменитости
В ночь на воскресенье, 19 июля, столица Украины подверглась очередному массированному российскому удару. В результате вражеской атаки разрушения и возгорания зафиксированы сразу в пяти районах города. По официальным данным ГСЧС, один человек погиб, ещё 13 получили травмы различной степени тяжести. Атака РФ нанесла значительный ущерб гражданской инфраструктуре города - в частности, серьезно поврежден наземный вестибюль станции метро "Лукьяновская".
Главред расскажет, как на ночной обстрел и его последствия отреагировали украинские звезды.
Леся Никитюк
Популярная ведущая Леся Никитюк показала в своем блоге кадры с места удара, где запечатлены огромная воронка и разрушенные здания. Звезда эмоционально прокомментировала масштабы ночной атаки врага.
"Киев. 40 минут - 40 баллистических ракет", - написала Никитюк.
Тарас Цимбалюк
Известный украинский актер Тарас Цимбалюк опубликовал снимок многоэтажного жилого дома на Лукьяновке, у которого выбиты окна и сильно поврежден фасад. Артист с грустью констатировал, что враг снова целится в тот же район.
"Вот такое „доброе утро"… Снова Лукьяновка…", - поделился актер.
Елена Светлицкая
Актриса Елена Светлицкая также показала ужасающие последствия обстрела в Шевченковском районе города. На её кадрах видна разрушенная улица, глубокие воронки и повреждённое высотное здание, оказавшееся в эпицентре удара.
"Лукьяновка, родной район, тебя совсем не узнать...", - с болью написала Светлицкая.
Кристина Решетник
Жена популярного телеведущего Григория Решетника, блогер Кристина Решетник, выразила всю свою ярость и возмущение действиями страны-агрессора. Она не сдерживала эмоций, говоря о жестокости оккупантов.
"Киев. 40 баллистических ракет за 40 минут. Как же они... Больная нация должна исчезнуть с лица земли", - отреагировала она.
Рамина Эсхакзай
Журналистка и блогер Рамина Эсхакзай назвала эту ночь рекордной по уровню жестокости в отношении гражданского населения и подробно рассказала о типах ракет, которыми Россия атаковала жилые районы столицы.
"Ну и ночь сегодня была... Враг устанавливает рекорды по террору мирного населения... В течение примерно 40 минут россияне выпустили по Киеву около 40 баллистических ракет типов "Искандер-М", "Циркон" и С-400", - отметила Рамина.
Злата Огневич
Певица Злата Огневич одной из первых отреагировала на атаку и обратилась к своим подписчикам с важным призывом, напомнив о правилах безопасности во время воздушных тревог.
"Снова обстрел... Берегите себя и спускайтесь в укрытие", - написала певица.
Лилия Ребрик
Телеведущая и актриса Лилия Ребрик поделилась кадрами разрушенных объектов на Лукьяновке и привела ужасающую статистику вражеских ударов, которые обрушились на город.
"10 ракет "Циркон". 25 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400. Все - по Киеву. А это - Лукьяновка после атаки. Еще одно страшное утро", - подытожила звезда.
Ольга Сумская
Народная артистка Украины Ольга Сумская не скрывает, что живет на Лукьяновке, которая уже неоднократно становилась мишенью вражеских ударов. Актриса опубликовала видео с последствиями разрушений недалеко от своего дома, где видны разрушенные здания.
"Наша Лукьяновка", - кратко, но с болью подписала кадр знаменитость.
Светлана Тарабарова
Певица Светлана Тарабарова поделилась жуткими ночными кадрами сильного пожара, вспыхнувшего в результате атаки. Исполнительница обратилась к международному сообществу на английском языке, чтобы показать масштабы бедствия.
"Тяжелая была ночь. Каждый день Россия разрушает мой дом", - написала Тарабарова.
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О личности: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи "Орел и Решка". После полномасштабного вторжения России в Украину Леся Никитюк начала выпускать на YouTube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере „Москва"", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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