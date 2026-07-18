"Не могу встать": Яна Глущенко сообщила о серьезных проблемах со здоровьем

Вы узнаете:
- Где сейчас Яна Глущенко
- Какая болезнь сорвала отдых артистки
Известная украинская актриса Яна Глущенко, которая отправилась вместе с близкими на долгожданный отдых в Болгарию, столкнулась с проблемами со здоровьем. В своем Instagram артистка рассказала, какая болезнь настигла ее и сына.
По словам артистки, первыми симптомы недомогания проявились у ее 8-летнего сына Тамерлана. Мальчику резко стало плохо, и звездная мама сразу же предположила, что ребенок подхватил крайне неприятную инфекцию.
"Не все у нас так хорошо. У Тамика ротавирус (скорее всего). Каждая мама знает, что это такое. Все делаю, чтобы ребенок поскорее поправился", - поделилась переживаниями Яна.
Однако на этом испытания для семьи не закончились. Уже на следующий день Глущенко вышла на связь в соцсетях и призналась, что опасный вирус добрался и до нее.
Знаменитость опубликовала кадры, на которых выглядит полностью измученной и обессиленной. Актриса пожаловалась, что болезнь протекает в тяжелой форме и буквально приковала ее к постели.
"Ну вот, и меня ротавирус догнал. Просто не могу встать с кровати", - высказалась звезда.
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Про персону: Яна Глущенко
Яна Глущенко - украинская актриса и комикеса, сообщает Википедия. Бывшая участница проектов "Дизель студио" (скетчком "На троих", концертное шоу "Дизель шоу"). В апреле 2017 года вышла замуж за украинского продюсера Олега Збаращука (продюсер группы ТИК и Ирины Билык, концертный директор "Дизель студио"). 4 октября 2017 года родила сына Тамерлана
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