"Не могу встать": Яна Глущенко сообщила о серьезных проблемах со здоровьем

Звезда рассказала о коварной болезни, от которой слегла вместе с ребенком.

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Яна Глущенко заболела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Глущенко

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Где сейчас Яна Глущенко

Какая болезнь сорвала отдых артистки

Известная украинская актриса Яна Глущенко, которая отправилась вместе с близкими на долгожданный отдых в Болгарию, столкнулась с проблемами со здоровьем. В своем Instagram артистка рассказала, какая болезнь настигла ее и сына.

По словам артистки, первыми симптомы недомогания проявились у ее 8-летнего сына Тамерлана. Мальчику резко стало плохо, и звездная мама сразу же предположила, что ребенок подхватил крайне неприятную инфекцию.

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Сын Яны Глущенко заболел / фото: instagram.com, Яна Глущенко

"Не все у нас так хорошо. У Тамика ротавирус (скорее всего). Каждая мама знает, что это такое. Все делаю, чтобы ребенок поскорее поправился", - поделилась переживаниями Яна.

Однако на этом испытания для семьи не закончились. Уже на следующий день Глущенко вышла на связь в соцсетях и призналась, что опасный вирус добрался и до нее.

Что происходит с Яной Глущенко / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Знаменитость опубликовала кадры, на которых выглядит полностью измученной и обессиленной. Актриса пожаловалась, что болезнь протекает в тяжелой форме и буквально приковала ее к постели.

"Ну вот, и меня ротавирус догнал. Просто не могу встать с кровати", - высказалась звезда.

Яна Глущенко / инфографика: Главред

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Про персону: Яна Глущенко Яна Глущенко - украинская актриса и комикеса, сообщает Википедия. Бывшая участница проектов "Дизель студио" (скетчком "На троих", концертное шоу "Дизель шоу"). В апреле 2017 года вышла замуж за украинского продюсера Олега Збаращука (продюсер группы ТИК и Ирины Билык, концертный директор "Дизель студио"). 4 октября 2017 года родила сына Тамерлана

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