В семье Кардашьян – горе: Ким сообщила о смерти близкого человека

Кардашьян назвала Мэри Джо не только любимой бабушкой, но и лучшей подругой.

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Ким Кардашьян сообщила о смерти любимой бабушки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

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Ким сообщила о смерти любимой бабушки

Бабушке Ким был 91 год

Американская предпринимательница, модель и телезвезда Ким Кардашьян сообщила о смерти своей бабушки Мэри Джо Шэннон. Печальной новостью знаменитость поделилась 17 июля на своей странице в Instagram. Бабушке Ким был 91 год.

В своем обращении Кардашьян назвала Мэри Джо не только любимой бабушкой, но и лучшей подругой, человеком, с которым могла обсудить любые новости, а также своей родственной душой.

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"Моя любимая бабушка MJ, моя лучшая подруга, моя собеседница для всех сплетен, моя родственная душа навсегда. Ты научила всех нас тому, насколько важна семья, и эти ценности мы пронесем через всю жизнь", - написала она.

Ким также рассказала, что именно бабушка сыграла важную роль в ее становлении как предпринимательницы. По словам звезды, Мэри Джо дала ей первую работу в своем магазине в Сан-Диего и привила любовь к труду, научив быть сильной, уверенной в себе и настойчивой.

Ким Кардашьян сообщила о смерти любимой бабушки / Фото: instagram.com/kimkardashian

Телезвезда поблагодарила бабушку за неизменную поддержку и веру в нее, отметив, что именно Мэри Джо была сердцем и опорой всей семьи.

"Ты действительно была сердцем и опорой нашей семьи, и твоя любовь живет в каждом из нас. Я знаю, что теперь ты обрела покой. Обними за меня дедушку Гарри, тетю Карен и моего папу. Ты всегда будешь частью меня. Я так сильно тебя люблю и буду скучать по тебе всегда", - поделилась Кардашьян.

Ким Кардашьян сообщила о смерти любимой бабушки / Фото: instagram.com/kimkardashian

В завершение она с теплотой вспомнила, что бабушка с удовольствием следила за публикациями семьи в Instagram, шутливо добавив, что теперь делает это с "тайного аккаунта" уже с небес.

Причина смерти Мэри Джо Шэннон пока не раскрывается.

Мать американской модели Ким Кардашян, бизнесвумен Крис Дженнер также посвятила трогательный прощальный пост своей покойной матери.

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О персоне: Ким Кардашьян Ким Кардашьян - американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

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