Беременность в 46: Витвицкая резко ответила на хейт своего решения

Ведущая откровенно высказалась о критике своей поздней беременности.

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Соломия Витвицкая - беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

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Соломия Витвицкая забеременела в 46 лет

Как ведущая относится к критике своего решения

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая в свои 46 лет готовится впервые стать мамой, столкнулась с критикой своего решения в соцсетях. Знаменитость решила ответить хейтерам в Facebook и поделилась своими размышлениями.

По словам Витвицкой, за последние дни она прочитала сотни комментариев под публикациями о своей беременности первенцем в возрасте 46 лет. И хотя большинство украинцев искренне порадовались за ведущую, осыпав ее теплыми пожеланиями, без порции яда в соцсетях не обошлось.

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Соломия Витвицкая про беременность в 46 / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"В последние дни прочитала сотни комментариев под моими постами о беременности в 46. Большинство поддерживали и писали теплые слова и пожелания. Но, конечно, не обходятся украинские соцсети и без хейта. И знаете, что поняла? За многими из этих негативных комментариев стоят не то, что испытывают на самом деле, а боль, страх, разочарование, собственные травмы и предубеждения", - написала Соломия.

Витвицкая подчеркнула, что делится подробностями личной жизни вовсе не ради хвастовства, зависти или поиска всеобщего одобрения. Рассказывая о беременности, она хочет разрушить устоявшиеся в обществе стереотипы и подарить надежду другим украинкам.

Соломия Витвицкая показала животик / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"Я делюсь ею, потому что знаю: сегодня многие женщины боятся рожать из-за войны, возраста, устаревших стереотипов, из-за чужого осуждения. Если моя история даст хотя бы одной женщине надежду, что мечты не имеют срока годности, что материнство - это не повод для стыда или порицания, а большое счастье, значит, я не зря была откровенной", - объяснила Витвицкая.

Соломия Витвицкая / инфографика: Главред

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О персоне: Соломия Витвицкая Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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