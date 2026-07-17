С ребенком: внук Пугачевой показал свою новую семью в США

Никита Пресняков строит новую жизнь после переезда из РФ.

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Никита Пресняков показал семью в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Никита Пресняков

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Никита Пресняков появился со своей новой семьей

Как выглядит возлюбленная Никиты Преснякова и ее сын

Российский музыкант Никита Пресняков, который осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, после развода с Аленой Красновой остался жить в США, где нашел новую любовь и семью. Его избранница Карина Филимонова опубликовала в Instagram семейный снимок вместе с внуком Аллы Пугачевой.

На днях пара вместе с сыном Карины от предыдущих отношений, Лукой, отправилась в спонтанную поездку в горы. Прогулка оказалась весьма экстремальной: компании пришлось карабкаться по крутому склону более часа.

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Никита Пресняков - новая девушка / фото: instagram.com, k.anreal

"Для Луки это был вообще первый опыт такого рода занятий, у него была задача потрогать флаг. Но мы справились, это была классная коллективная работа - и мы смогли насладиться видом, посмеяться, пообниматься и посмотреть на волшебный закат Лос-Анджелеса", - поделилась эмоциями Карина.

Поклонники музыканта сразу обратили внимание на то, как быстро и легко Никита поладил с маленьким сыном своей избранницы. В середине июня Пресняков очень тепло и трогательно поздравил мальчика с днем рождения. Подписчики отметили искренность и доброту, с которой артист общается с малышом, ласково называя его "мой друг" и "мой герой".

Никита Пресняков с сыном своей девушки / фото: instagram.com, k.anreal

Никита Пресняков - личная жизнь

Личная жизнь Никиты Преснякова сделала крутой поворот после его громкого развода с Аленой Красновой, с которой он прожил около десяти лет. Построив новую жизнь в США, музыкант снова обрел счастье: его новой избранницей стала модель и видеограф Карина Филимонова, с которой он впервые появился на публике в апреле 2026 года. Сейчас пара наслаждается романтическими моментами в Лос-Анджелесе, а Никита отлично ладит с маленьким сыном Карины от предыдущих отношений.

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О персоне: Никита Пресняков Никита Пресняков - российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

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