Усики показали романтическую прогулку в Нью-Йорке

Усики показали романтическую прогулку в летнем Нью-Йорке.

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Александр Усик и Екатерина Усик приехали в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

Кратко:

Как выглядела жена Усика

Где они прогулялись

Украинский профессиональный боксер Александр Усик вместе со своей супругой Катериной прогулялись по Нью-Йорку.

Парочка поделилась кадрами с прогулки на своих страницах в Instagram.

видео дня

"Гуляю по Нью-Йорку с моей прекрасной женой", - написал Александр.

Прогулка Усиков по Нью-Йорку:

Усики показали романтичную прогулку / Фото Instagram/usykaa

Жена спортсмена надела широкие шорты кремового цвета, а также белую свободную рубашку. Кроме того, она выгуляла зеленую сумку от Hermes.

Кроме того, Усик решил показать кусочек родины. На табличке он нашел надпись: Киев.

Усик показал "кусочек родины" / Фото Instagram/usykaa

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О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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