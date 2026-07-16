Дом известной актрисы пострадал во время атаки на Киев – детали

Елена Лавренюк напомнила о важности своевременно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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Дом известной актрисы пострадал во время атаки на Киев / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenalavrenyuk

Кратко:

В ночь на 16 июля российские войска вновь атаковали Киев

Елена Лавренюк призвала украинцев не пренебрегать безопасностью

Украинская актриса Елена Лавренюк, получившая широкую известность благодаря роли в сериале "Кофе с кардамоном", рассказала, что ее дом пострадал во время массированной российской атаки на Киев в ночь на 16 июля.

В своих Instagram Stories артистка показала последствия обстрела. На опубликованных кадрах видно разбитое панорамное окно и пол, покрытый осколками стекла.

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"Утро. Идите в укрытие", - коротко написала Лавренюк, обратившись к украинцам с призывом не пренебрегать личной безопасностью во время воздушных тревог.

Фото: instagram.com/olenalavrenyuk

В ночь на 16 июля российские войска вновь атаковали Киев. В результате удара в столице зафиксировали разрушения и пожары в нескольких районах города.

Наибольших повреждений получил Дарницкий район, где возникли пожары в административно-складском здании, складском помещении и грузовых автомобилях. По данным спасателей, там погибли двое людей, ещё двое, в том числе ребёнок, получили ранения.

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О персоне: Елена Лавренюк Елена Лавренюк - украинская актриса театра и кино, ведущая и продюсер, сообщает Википедия. Дебютировала в кино ролью в картине "13 месяцев" (2008). Среди других ее работ в кино роли в таких фильмах как "Синевир" (2012), "Заказ на друга" (2012), "Иностранец" (2012) и другие. Известность к актрисе пришла после главной женской роли в фильме "DZIDZIO: Контрабас".

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