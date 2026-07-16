Елена Тополя рассказала, кого подозревает в сливе скандального видео

Певица готова самостоятельно рассказать все известные ей детали, если поймет, что расследованию будут препятствовать.

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Тополя рассказала, кого подозревает в сливе скандального видео / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Кратко:

Тополя подозревает в сливе видео человека из своего близкого окружения

Певица утверждает, что ситуация была спланирована заранее и готовилась

Украинская певица Елена Тополя поделилась новыми подробностями дела о публикации провокационного видео с ее участием. Артистка заявила, что недовольна тем, как продвигается расследование, и намекнула, что знает, кто может стоять за произошедшим.

В интервью проекту "Насправді Show" Тополя призналась, что как потерпевшая имеет немало вопросов к расследованию. По ее словам, она понимает причины возможного затягивания процесса, однако рассчитывает, что виновные все же будут установлены.

видео дня

Певица также предупредила, что при необходимости готова самостоятельно рассказать все известные ей детали, если поймет, что расследованию будут препятствовать.

"Много вопросов с моей стороны, как со стороны потерпевшей, потому что мне далеко не все нравится, как дело идет. Я понимаю причины, мы все их понимаем, почему и как может затягиваться дело… Но я очень надеюсь, что даже если случится так, что мне будут препятствовать, я просто скажу все сама. Вот и все", - сказала она.

Кроме того, исполнительница дала понять, что подозревает человека из своего близкого окружения, с которым ранее поддерживала дружеские отношения. По ее словам, речь идет о личности с выраженными нарциссическими чертами.

Тополя утверждает, что ситуация была спланирована заранее и готовилась в течение нескольких месяцев. При этом, по ее мнению, организаторы не ожидали такой реакции с ее стороны и рассчитывали, что она обратится к ним за помощью.

Артистка также заявила, что эти люди, как она считает, на протяжении многих лет использовали манипуляции в собственных интересах.

Комментируя ход расследования, певица призналась, что происходящее уже вызывает у нее скорее улыбку, чем удивление. По ее словам, она продолжает получать новые обвинения в свой адрес, однако относится к ним с иронией.

Елена Тополя / инфографика: Главред

Елена Тополя - скандал со сливом видео

Ранее злоумышленники потребовали от Елены Тополи деньги за нераспространение ее интимного видео. После отказа они действительно распространили видео среди медиа и блогеров. Однако артистка заняла жесткую позицию и передала дело правоохранительным органам. В результате их работы был задержан 23-летний житель столицы, которому грозит до 12 лет заключения.

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Ранее также певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, постепенно лишается своих концертов. Теперь речь идет не только о террористической России, а и о других странах.

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О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017-2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

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