Лидера O.Torvald списали с военной службы: певец назвал причину

Кратко:
- Женя Галич находится в статусе ветерана
- Артист сосредоточен на сольной карьере
Украинский музыкант, фронтмен рок-группы O.Torvald Женя Галич впервые рассказал о причинах своего увольнения из рядов Вооруженных сил Украины. По словам артиста, решение было принято после длительного лечения и медицинских обследований.
В комментарии проекту "Наодинці з гламуром" Галич сообщил, что сейчас имеет статус ветерана и продолжает активно помогать военнослужащим уже в гражданской жизни.
"Я сейчас уже нахожусь в статусе ветерана и много работаю вместе со своими побратимами из 135 батальона территориальной обороны… Мы занимаемся делами ветеранов, военнослужащих и их семей, которые нуждаются в помощи сейчас тут, в гражданской жизни. Держимся вместе тут теперь", - рассказал он.
Отвечая на вопрос о завершении службы, Галич пояснил, что был уволен по состоянию здоровья. По его словам, после последних боевых выездов он больше не мог выполнять задачи в зоне активных боевых действий.
Артист отметил, что почти четыре месяца провел в госпитале, а затем еще около девяти месяцев проходил обследования и медицинские комиссии. По итогам этого процесса было принято решение о его списании с военной службы.
Говоря о творческих планах, лидер O.Torvald сообщил, что сейчас сосредоточен не только на работе с группой, но и на сольной карьере. Уже в августе музыкант планирует выпустить новый сольный альбом, а также продолжает активно выступать перед зрителями.
"Я больше занимаюсь сольным проектом, много выступаю, как сольный артист, и в августе выйдет мой сольный альбом. Так что, много работы", - поделился музыкант.
Кроме того, по словам Галича, в ближайшее время группа O.Torvald приступит к работе над новым студийным альбомом.
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О персоне: Женя Галич
Женя Галич - украинский рок-музыкант, лидер и фронтмен рок-группы O.Torvald, радио- и телеведущий, а также ветеран ВСУ.
Создал группу O.Torvald в 2005 году в Полтаве. Коллектив выпустил несколько успешных альбомов.
В 2017 году группа представила Украину на конкурсе "Евровидение" с песней "Time".
Работал ведущим на украинских музыкальных и развлекательных телеканалах (М1, НЛО TV) и радиостанциях.
Весной 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения, добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины (служил в 135-м отдельном батальоне ТрО). Принимал участие в боевых действиях, в частности в обороне Бахмута.
Из-за проблем со здоровьем и длительного лечения после боевых выездов официально списан со службы и находится в статусе ветерана. Продолжает заниматься волонтерством в общественной организации "Ветераны-добровольцы", помогает военным и их семьям, а также возвращается к творчеству.
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