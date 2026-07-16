Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Лидера O.Torvald списали с военной службы: певец назвал причину

Виталий Кирсанов
16 июля 2026, 13:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Женя Галич сообщил, что сейчас имеет статус ветерана и продолжает активно помогать военнослужащим.
Лидера O.Torvald списали с военной службы
Лидера O.Torvald списали с военной службы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jenia_galich

Кратко:

  • Женя Галич находится в статусе ветерана
  • Артист сосредоточен на сольной карьере

Украинский музыкант, фронтмен рок-группы O.Torvald Женя Галич впервые рассказал о причинах своего увольнения из рядов Вооруженных сил Украины. По словам артиста, решение было принято после длительного лечения и медицинских обследований.

В комментарии проекту "Наодинці з гламуром" Галич сообщил, что сейчас имеет статус ветерана и продолжает активно помогать военнослужащим уже в гражданской жизни.

видео дня

"Я сейчас уже нахожусь в статусе ветерана и много работаю вместе со своими побратимами из 135 батальона территориальной обороны… Мы занимаемся делами ветеранов, военнослужащих и их семей, которые нуждаются в помощи сейчас тут, в гражданской жизни. Держимся вместе тут теперь", - рассказал он.

Отвечая на вопрос о завершении службы, Галич пояснил, что был уволен по состоянию здоровья. По его словам, после последних боевых выездов он больше не мог выполнять задачи в зоне активных боевых действий.

Артист отметил, что почти четыре месяца провел в госпитале, а затем еще около девяти месяцев проходил обследования и медицинские комиссии. По итогам этого процесса было принято решение о его списании с военной службы.

Говоря о творческих планах, лидер O.Torvald сообщил, что сейчас сосредоточен не только на работе с группой, но и на сольной карьере. Уже в августе музыкант планирует выпустить новый сольный альбом, а также продолжает активно выступать перед зрителями.

"Я больше занимаюсь сольным проектом, много выступаю, как сольный артист, и в августе выйдет мой сольный альбом. Так что, много работы", - поделился музыкант.

Кроме того, по словам Галича, в ближайшее время группа O.Torvald приступит к работе над новым студийным альбомом.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, постепенно лишается своих концертов. Теперь речь идет не только о террористической России, а и о других странах.

Ранее также звезда популярного российского сериала "Кухня"Ольга Кузьмина бросила своего старшего сына, после того, как закрутила роман с женатым экскурсоводом.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Женя Галич

Женя Галич - украинский рок-музыкант, лидер и фронтмен рок-группы O.Torvald, радио- и телеведущий, а также ветеран ВСУ.

Создал группу O.Torvald в 2005 году в Полтаве. Коллектив выпустил несколько успешных альбомов.

В 2017 году группа представила Украину на конкурсе "Евровидение" с песней "Time".

Работал ведущим на украинских музыкальных и развлекательных телеканалах (М1, НЛО TV) и радиостанциях.

Весной 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения, добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины (служил в 135-м отдельном батальоне ТрО). Принимал участие в боевых действиях, в частности в обороне Бахмута.

Из-за проблем со здоровьем и длительного лечения после боевых выездов официально списан со службы и находится в статусе ветерана. Продолжает заниматься волонтерством в общественной организации "Ветераны-добровольцы", помогает военным и их семьям, а также возвращается к творчеству.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине шоу-бизнес Женя Галич новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украину вернули тела 501 погибшего украинского военного: что известно

В Украину вернули тела 501 погибшего украинского военного: что известно

15:30Война
Ударит +32 градуса: когда и какие области Украины накроет новая волна жары

Ударит +32 градуса: когда и какие области Украины накроет новая волна жары

14:51Синоптик
Зеленский впервые отреагировал на протесты и заявления Федорова — что он сказал

Зеленский впервые отреагировал на протесты и заявления Федорова — что он сказал

14:42Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Федоров подтвердил отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы: что изменилось

Федоров подтвердил отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы: что изменилось

Документы на назначение уже в Раде: назван новый премьер-министр Украины

Документы на назначение уже в Раде: назван новый премьер-министр Украины

С Днем бухгалтера — яркие поздравления, чтобы дебет и кредит сходились

С Днем бухгалтера — яркие поздравления, чтобы дебет и кредит сходились

Помидоры покраснеют быстрее: огородник раскрыл секрет правильной подкормки

Помидоры покраснеют быстрее: огородник раскрыл секрет правильной подкормки

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

Последние новости

15:30

В Украину вернули тела 501 погибшего украинского военного: что известно

14:51

Ударит +32 градуса: когда и какие области Украины накроет новая волна жары

14:44

Почему 17 июля не рекомендуется начинать важные дела: какой церковный праздник

14:42

Зеленский впервые отреагировал на протесты и заявления Федорова — что он сказал

14:35

Главный миф о консервах развеян: дата на банке ничего не гарантирует

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
14:04

Вещи не отстирываются на 90%: распространённая ошибка при загрузке стиральной машины

13:55

Лидера O.Torvald списали с военной службы: певец назвал причину

13:35

Девушка решила убраться в шкафу и нашла забытую реликвию "с секретом"

12:54

Елена Тополя рассказала, кого подозревает в сливе скандального видео

Реклама
12:37

"Нам нужно сменить главнокомандующего": Федоров сделал неожиданное заявление

12:37

Не рыжий: принц Гарри ошарашил признанием

12:22

Почему выросли горькие огурцы: причина, о которой знают не все, и как решить проблемуВидео

12:12

Рада назначила нового премьер-министра Украины - кто он

12:07

Жара становится смертельно опасной: как спасти собаку без кондиционера

11:53

Кремль готовит новый план, разведки стран НАТО бьют тревогу: детали от ISW

11:52

Вспыхнули танкеры, буксиры и нефтебаза: Украина мощно атаковала объекты РФ

10:59

Все тарифы вырастут, но не сразу: когда и почему в Украине подорожает коммуналка

10:55

Три знака забудут о черной полосе: кого ждет счастливый день

10:44

Сколько живут российские новобранцы на фронте: ответ главы ЦРУ удивил

10:20

Этический совет не пропустил из-за недоброчестности в ВРП Кучерявенко – бывшего председателя комиссии по отбору Кривоноса на НАБУ, – адвокат

Реклама
10:19

В России во время суда жестко опозорили Кузю из "Универа"

09:57

Киев и другие города охватили протесты, люди вышли на улицы с картонками: что требуютФотоВидео

09:48

Украинские дроны меняют фронт, но этого мало для перелома войны - Foreign Policy

09:32

Россияне высмеяли Юлию Высоцкую из-за ужасных рук: что с ними не так

09:10

Гороскоп Таро на завтра 17 июля: Овнам - сообщение, Близнецам - прозрение

08:58

Серьезный удар: в России резко раскритиковали Кремль за провал обороны флота

08:41

Над Лорак сгущаются тучи: теперь ее концерты отменяют не только в РФ

08:38

Удар дронов по Энгельсу: вспыхнул аэродром, откуда РФ бьет по УкраинеВидео

08:15

Путина не спасут даже бункеры: журналист предсказал будущее диктатора

08:01

Взрыв в Одессе прогремел в День траура: первые детали ракетного удара РФ

07:07

Харьков массированно атаковали дроны РФ: повреждены парк, кинотеатр и домаФото

06:44

РФ ударила по Киеву баллистикой, погибли люди: свежие данныеФото

05:10

Старая жизнь останется позади: каким знакам зодиака откроется новый горизонт

04:32

Кошка мяукает не просто так: 5 ошибок хозяев, которые разбивают ей сердцеВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке дровосека за 21 с

03:31

Молния может убить даже дома: эксперты назвали опасные ошибки во время грозы

03:03

Народные приметы и суеверия: откуда взялись самые известные украинские поверья

01:15

В Киеве прогремели мощные взрывы: РФ ударила по столице баллистикой, что известно

00:04

Документы на назначение уже в Раде: назван новый премьер-министр Украины

15 июля, среда
23:50

Новая должность: СМИ узнали, где может продолжить работу Михаил Федоров

Реклама
23:23

Сорванные планы и лишние расходы: три знака зодиака, которых ждут проблемы

23:20

РФ может применить новый вид оружия против украинцев: предупреждение Сотника

22:50

Помидоры покраснеют быстрее: огородник раскрыл секрет правильной подкормкиВидео

22:36

Вместо РФ - новое название: как изменится Россия после войны, назван интересный сценарийВидео

22:26

Как ещё можно назвать Валерию на украинском: подборка мягких форм этого имени

21:49

Малосольные огурцы в пакете — простой лайфхак для суперхрустящей закуски

21:40

Федоров подтвердил отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы: что изменилось

21:26

Всего 1 литр под куст — и кабачки будут расти без остановки: лучшая июльская подкормкаВидео

20:56

Как быстро смыть зеленку с рук и одежды: средства, которые действуют сразу

20:44

Гороскоп на завтра, 16 июля: Ракам — награда, Скорпионам — сожаление

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять