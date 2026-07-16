Лидера O.Torvald списали с военной службы: певец назвал причину

Женя Галич сообщил, что сейчас имеет статус ветерана и продолжает активно помогать военнослужащим.

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Лидера O.Torvald списали с военной службы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jenia_galich

Кратко:

Женя Галич находится в статусе ветерана

Артист сосредоточен на сольной карьере

Украинский музыкант, фронтмен рок-группы O.Torvald Женя Галич впервые рассказал о причинах своего увольнения из рядов Вооруженных сил Украины. По словам артиста, решение было принято после длительного лечения и медицинских обследований.

В комментарии проекту "Наодинці з гламуром" Галич сообщил, что сейчас имеет статус ветерана и продолжает активно помогать военнослужащим уже в гражданской жизни.

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"Я сейчас уже нахожусь в статусе ветерана и много работаю вместе со своими побратимами из 135 батальона территориальной обороны… Мы занимаемся делами ветеранов, военнослужащих и их семей, которые нуждаются в помощи сейчас тут, в гражданской жизни. Держимся вместе тут теперь", - рассказал он.

Отвечая на вопрос о завершении службы, Галич пояснил, что был уволен по состоянию здоровья. По его словам, после последних боевых выездов он больше не мог выполнять задачи в зоне активных боевых действий.

Артист отметил, что почти четыре месяца провел в госпитале, а затем еще около девяти месяцев проходил обследования и медицинские комиссии. По итогам этого процесса было принято решение о его списании с военной службы.

Говоря о творческих планах, лидер O.Torvald сообщил, что сейчас сосредоточен не только на работе с группой, но и на сольной карьере. Уже в августе музыкант планирует выпустить новый сольный альбом, а также продолжает активно выступать перед зрителями.

"Я больше занимаюсь сольным проектом, много выступаю, как сольный артист, и в августе выйдет мой сольный альбом. Так что, много работы", - поделился музыкант.

Кроме того, по словам Галича, в ближайшее время группа O.Torvald приступит к работе над новым студийным альбомом.

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О персоне: Женя Галич Женя Галич - украинский рок-музыкант, лидер и фронтмен рок-группы O.Torvald, радио- и телеведущий, а также ветеран ВСУ. Создал группу O.Torvald в 2005 году в Полтаве. Коллектив выпустил несколько успешных альбомов. В 2017 году группа представила Украину на конкурсе "Евровидение" с песней "Time". Работал ведущим на украинских музыкальных и развлекательных телеканалах (М1, НЛО TV) и радиостанциях. Весной 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения, добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины (служил в 135-м отдельном батальоне ТрО). Принимал участие в боевых действиях, в частности в обороне Бахмута. Из-за проблем со здоровьем и длительного лечения после боевых выездов официально списан со службы и находится в статусе ветерана. Продолжает заниматься волонтерством в общественной организации "Ветераны-добровольцы", помогает военным и их семьям, а также возвращается к творчеству.

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