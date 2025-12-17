"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

Елена Лавренюк пострадала от действий косметолога.

Елена Лавренюк пострадала / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Лавренюк

Вы узнаете:

Елена Лавренюк рассказала о врачебной ошибке, которая изуродовала ей лицо

Что произошло с актрисой

Известная украинская актриса Елена Лавренюк рассказала об ужасающих последствиях обращения к косметологу, которые могли закончить ее карьеру. Звезда "Кави з кардамоном" в интервью Алине Доротюк призналась, что ее лицо было изуродовано.

Елена обратилась к косметологу, чтобы удалить веснушки. Из-за своей профессии актриса очень осторожно относилась к вмешательствам во внешность, однако эту процедуру ей посоветовали, чтобы избежать проблем в будущем. Решение Лавренюк стало роковым — безобидная манипуляция привела к ожогам лица.

Елена Лавренюк - актриса / фото: instagram.com, Елена Лавренюк

"Это был страшный период в моей жизни. Я пришла к своему косметологу, пока ждала ее в коридоре, подошел ее муж и говорит: "Такие веснушки! Это потом может перерасти в плохую историю. Давай лучше их сейчас уберем, чем потом у тебя это во что-то перерастет другое". И я не знаю, что было в голове, я пошла к нему на этот лазер, и он мне сделал страшные ожоги на лице. То есть он лазером точечно убирал веснушки, и на моем лице было более 60 ожогов, разных фигур", — поделилась актриса.

По словам звезды, из-за ошибки врача ей пришлось несколько лет страдать от последствий ожогов. Несмотря на это, Елена не подала в суд на косметолога.

Елена Лавренюк - интервью / фото: instagram.com, Елена Лавренюк

"Оно все коркой покрылось. Эта корка спадает, и я вижу изуродованное лицо, в ранах, в выемках, как постакне, где светится дерма. Я прикрывала большим слоем грима, чтобы могла выйти из дома. Начала консультироваться с врачами, и мне сказали, что это ожог и нужно время, чтобы он прошел. Я не выходила из дома, впала в депрессию. Мне говорили, что это пройдет, но не говорили, сколько времени. Я теперь понимаю, почему — чтобы не травмировать меня, потому что это заняло два года", — рассказала Лавренюк.

О персоне: Елена Лавренюк Елена Лавренюк - украинская актриса театра и кино, ведущая и продюсер, сообщает Википедия. Дебютировала в кино ролью в картине "13 месяцев" (2008). Среди других ее работ в кино роли в таких фильмах как "Синевир" (2012), "Заказ на друга" (2012), "Иностранец" (2012) и другие. Известность к актрисе пришла после главной женской роли в фильме "DZIDZIO: Контрабас".

