"Мать троих нерожденных детей": Валевская сделала жуткое признание

45-летняя Наталья Валевская много раз пыталась стать матерью.

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Наталья Валевская - беременности / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Наталья Валевская пережила три выкидыша

Почему певица не может родить ребенка

Известная украинская певица Наталья Валевская впервые решилась на очень личное и болезненное признание. Артистка откровенно рассказала в интервью РБК-Украина, что три ее беременности закончились выкидышем.

По словам 45-летней исполнительницы, две из этих трагедий произошли сравнительно недавно - одна из беременностей оборвалась в 2022 году, а в прошлом году несчастье повторилось. Делясь своей болью, Наталья стремится поддержать других женщин, которые сталкиваются с подобными испытаниями на пути к материнству.

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Наталья Валевская перенесла три выкидыша / скрин из видео

"Я прошла очень много потерь. Я - мать троих нерожденных детей, и это очень тяжело. Научно доказанный факт - что навсегда остается часть ребенка в матери, а эти дети были во мне. Это говорит о том, что они навсегда будут со мной", - поделилась певица.

Наталья также намекнула, что до сих пор винит себя в случившемся. Она добавила, что счастье женщины не измеряется исключительно материнством и каждая имеет право быть счастливой, даже если ей не суждено родить ребенка.

Наталья Валевская - болезнь / скрин из видео

"Кто виноват? Я, потому что когда-то я сделала определенный шаг, но я за него уже попросила у Бога на исповеди. Значит, Бог меня уже простил. Мне нужно простить себя. Врачи не всегда могут помочь стать матерью... Я приняла, что могу никогда не родить ребенка", - призналась Валевская.

Ранее в интервью Славе Демину Валевская призналась, что на заре своей карьеры сделала аборт. На этот шаг певица пошла под сильным давлением своего бывшего супруга и продюсера Владимира Пригладя. Прерывание беременности привело к тяжелейшим последствиям для здоровья Натальи, спровоцировав серьезные и даже неизлечимые заболевания.

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О персоне: Наталья Валевская Наталья Валевская - украинская певица. Победительница телепроекта "Шанс" и обладательница премии "Хрустальный микрофон-2011" в номинации "Народное признание года", сообщает Википедия. Выпустила три альбома и 22 сингла.

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