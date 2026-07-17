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Коляденко впервые рассказал о тайной свадьбе сына: "Плакал от счастья"

Кристина Трохимчук
17 июля 2026, 10:56
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Филипп Коляденко женился на Нодире Тураджановой.
Филипп Коляденко - свадьба
Филипп Коляденко - свадьба / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дима Коляденко

Вы узнаете:

  • Филипп Коляденко женился
  • Какой была свадьба сына Димы Коляденко

Украинский шоумен и хореограф Дмитрий Коляденко в интервью OBOZ.ua впервые поделился трогательными подробностями тайной свадьбы своего единственного сына Филиппа. Оказалось, что на торжество молодожены пригласили всего четырех гостей.

На следующий день после официальной регистрации брака семья собралась на даче у матери Филиппа - известного хореографа Елены Коляденко. Праздник прошел пышного белого платья и сотен приглашенных гостей. За столом собрались всего шесть человек: молодожены, Дмитрий и Елена Коляденко, близкий друг жениха, музыкант Дмитрий Каднай, а также его собака. Всю подготовку к торжеству взяла на себя бывшая супруга шоумена.

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Филипп Коляденко
Филипп Коляденко женился / instagram.com/philipp_kolyadenko

"Елена все организовала сама: пригласила ресторанное обслуживание, красиво накрыла стол. Это был теплый семейный ужин при свечах, с вкусной едой, длинными разговорами. Не было ведущих, конкурсов, танцев, артистов. Мы просто были вместе. Я, честно говоря, плакал от счастья. Вспоминали, каким был Филипп, говорили тосты, слушали джаз, выходили в сад. Была весна, все вокруг зеленело. Для меня это была лучшая свадьба, которую я когда-либо видел. И я ее не забуду никогда", - растроганно поделился Дмитрий.

Избранницей Филиппа стала стилист по волосам Нодира Тураджанова. Дмитрий Коляденко не скупился на комплименты в адрес невестки, назвав ее невероятно талантливым, искренним и глубоко творческим человеком. Шоумен добавил, что вся семья уже давно приняла девушку как родную и безумно счастлив, что именно она оказалась рядом с его сыном.

Нодира Тураджанова - жена Филиппа Коляденко
Нодира Тураджанова - жена Филиппа Коляденко / фото: instagram.com, Нодира Тураджанова

"Очень трудолюбивая. И самое главное - искренне поддерживает Филиппа, помогает ему. Мы ее очень любим - она всегда с нами. И я счастлив, что рядом с моим сыном именно такой человек. И она его очень любит", - заверил Коляденко.

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О персоне: Дима Коляденко

Дмитрий Коляденко - украинский хореограф, танцовщик, телеведущий и певец. Работал над популярными мюзиклами "Золушка", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Снежная королева", а также телепроектами "Шанс", "Шоумания", "Майданс".

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