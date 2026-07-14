"Люблю Москву и Россию": Хюррем из "Великолепного века" оскандалилась признанием

Турецкая актриса Мерьем Узерли публично призналась в любви к стране-агрессору и заявила, что обожает русский язык.

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Мерьем Узерли призналась в любви к РФ / коллаж: Главред, фото: imbd.com; instagram.com, Мерьем Узерли

Вы узнаете:

Мерьем Узерли пришла к российскому блогеру

Что актриса из "Великолепного века" сказала о РФ

Актриса Мерьем Узерли, завоевавшая огромную популярность благодаря роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век", оскандалилась признанием в любви к России. Артистка, которая ранее предпочитала отмалчиваться о войне, сделала циничные заявления во время интервью российскому фэшн-блогеру.

С первых минут беседы актриса принялась всячески угождать аудитории из РФ. Она поздоровалась на русском языке и приняла от ведущего подарок.

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"Москва такая прекрасная, я ее обожаю", - заявила Узерли.

Мерьем Узерли на интервью у российского блогера / скрин из видео

Позже звезда попыталась прочитать надпись на упаковке российских конфет. Попытка оказалась неудачной - Мерьем не смогла разобрать текст даже с подсказками блогера. Оправдываясь, актриса вспомнила, что учила русский язык еще в школе, поэтому визуально помнит алфавит, но смысл написанного от нее ускользает.

"Я уже почти все забыла. Мне очень жаль, потому что я люблю русский язык, Москву и Россию. Я могу читать по-русски, но, к сожалению, ничего не понимаю", - рассыпалась в комплиментах артистка.

Мэрьем Узерли - Великолепный век / фото: instagram.com, Мерьем Узерли

Мерьем Узерли про войну в Украине

Мерьем Узерли упорно игнорировала вопросы о войне и даже удаляла подобные комментарии под своими публикациями в соцсетях. При этом актриса никогда не брезговала зарабатывать на российских поклонниках и сотрудничать с РФ. Так, в марте 2022 года, в самый разгар полномасштабного вторжения, Узерли цинично снялась для обложки российского журнала HELLO!, а также неоднократно появлялась на светских мероприятиях в нарядах от дизайнеров из страны-агрессора.

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О персоне: Мерьем Узерли Мерьем Узерли - турецко-немецкая актриса театра и кино, фотомодель. Мировую известность приобрела после роли Хюррем-султан в культовом телесериале "Великолепный век". "Великолепный век" транслировался в 70 странах мира, и на протяжении четырёх лет эфира имел очень высокие рейтинги. Он принёс актрисе мировую известность, признание и множество престижных наград.

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