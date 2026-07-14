Лорак на неудачном фото засветила беременный живот

Запроданка Лорак показала свой лук, который подчеркнул недостатки фигуры певицы-предательницы.

https://stars.glavred.info/lorak-na-neudachnom-foto-zasvetila-beremennyy-zhivot-10780529.html Ссылка скопирована

Ани Лорак показала неудачный наряд / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Как выглядит Лорак

В чем ее можно заподозрить

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, поделилась некоторыми фото, которые очень неудачно подчеркнули ее фигуру.

Соответствующими фото она поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня

Так, она решила поздравить некоторых своих российских коллег и показала фото, как работала со стилистом. На одном из фото, она стоит в золотом платье, которые сильно подчеркивает выпирающий живот.

У Лорак на пузе натянулось платье / Фото Instagram/anilorak

Кроме того, свет преломляется на золотистой ткани так, что создается впечатление, что Лорак беременна и находится на солидном сроке.

У Лорак на пузе натянулось платье / Фото Instagram/anilorak

Еще на одном фото, Лорак показала себя с более близкого расстояния и видно, как сильно она постарела и осунулась. Ее кожа выглядит уставшей, даже несмотря на многочисленные пластические операции.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее звезда популярного российского сериала "Кухня"Ольга Кузьмина бросила своего старшего сына, после того, как закрутила роман с женатым экскурсоводом.

Ранее также брат популярной российской актрисы Катерины Волковой, которая сыграла роль Веры в ситкоме "Воронины", предстанет перед судом в США за жестокое двойное убийство.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред