"Психически непреодолимая болезнь": Киркоров публично опозорился на сцене

Вы узнаете:
- Филипп Киркоров эпично опозорился
- Как публика отреагировала на модный фейл путиниста
Российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, стал публичным посмешищем. Путинист решил эффектно напомнить о себе, однако вместо порции восхищения артист получил лишь волну смеха. Видео позора появилось в Facebook.
Киркоров эффектно выкатился на сцену во время исполнения совместного трека с Егором Кридом "Цвет настроения черный". Зрители в зале буквально взорвались хохотом, как только разглядели "модный" образ поп-короля. Его голову венчал блестящий головной убор, похожий на кольчугу, а тело скрывал длинный черный плащ свободного кроя. Этот нелепый образ певец дополнил туфлями на гигантской танкетке, на которых передвигался по сцене с явным трудом.
Не остались без внимания и выражения лица путиниста - во время своего выхода Киркоров так сильно пучил глаза, что комментаторы задались вопросом о его психическом здоровье.
Пользователи социальных сетей не стали сдерживать эмоций и устроили в комментариях под видео настоящий парад сарказма и возмущения. Украинские комментаторы жестко прошлись по внешнему виду и адекватности престарелой звезды.
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"Пятый элемент в мужском исполнении - когда все держится на прошлом, которое не хочется отпускать"
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Ранее Главред сообщал, что в РФ заявили о срыве массированного удара беспилотников по оборонному объекту в Подмосковье, обвинив в подготовке диверсии известного украинского артиста. ФСБ утверждает, что за организацией стоит экс-участник группы "Грибы" Kyivstoner.
Также Оля Цибульская похвасталась очередными достижениями на пути к идеальной форме и раскрыла свой актуальный вес. Чтобы наглядно показать результаты преображения, артистка, похудевшая с 71 до 59 килограммов, выложила смелый снимок в фиолетовом мини-костюме.
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О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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