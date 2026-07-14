"Психически непреодолимая болезнь": Киркоров публично опозорился на сцене

Перформанс путиниста сравнили с шабашем и пиром во время чумы.

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Филипп Киркоров опозорился на сцене / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров, скрин из видео

Вы узнаете:

Филипп Киркоров эпично опозорился

Как публика отреагировала на модный фейл путиниста

Российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, стал публичным посмешищем. Путинист решил эффектно напомнить о себе, однако вместо порции восхищения артист получил лишь волну смеха. Видео позора появилось в Facebook.

Киркоров эффектно выкатился на сцену во время исполнения совместного трека с Егором Кридом "Цвет настроения черный". Зрители в зале буквально взорвались хохотом, как только разглядели "модный" образ поп-короля. Его голову венчал блестящий головной убор, похожий на кольчугу, а тело скрывал длинный черный плащ свободного кроя. Этот нелепый образ певец дополнил туфлями на гигантской танкетке, на которых передвигался по сцене с явным трудом.

видео дня

Нелепый костюм Киркорова на концерте в Лужниках / скрин из видео

Не остались без внимания и выражения лица путиниста - во время своего выхода Киркоров так сильно пучил глаза, что комментаторы задались вопросом о его психическом здоровье.

Пользователи социальных сетей не стали сдерживать эмоций и устроили в комментариях под видео настоящий парад сарказма и возмущения. Украинские комментаторы жестко прошлись по внешнему виду и адекватности престарелой звезды.

Киркорова высмеяли на концерте Егора Крида / скрин из видео

"Застолье во время чумы?"

"Пятый элемент в мужском исполнении - когда все держится на прошлом, которое не хочется отпускать"

"Ужасно, психически непреодолимая болезнь..."

"Вечерняя трапеза дьяволов и сатанистов! Они думают, что это красиво!"

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Ранее Главред сообщал, что в РФ заявили о срыве массированного удара беспилотников по оборонному объекту в Подмосковье, обвинив в подготовке диверсии известного украинского артиста. ФСБ утверждает, что за организацией стоит экс-участник группы "Грибы" Kyivstoner.

Также Оля Цибульская похвасталась очередными достижениями на пути к идеальной форме и раскрыла свой актуальный вес. Чтобы наглядно показать результаты преображения, артистка, похудевшая с 71 до 59 килограммов, выложила смелый снимок в фиолетовом мини-костюме.

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О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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