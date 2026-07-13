"Стала Пивоваровой": популярный певец Пивоваров тайно женился

Известный блогер-сплетник Богдан Беспалов предоставил доказательства того, что Артем Пивоваров больше не холостяк.

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Артем Пивоваров женился / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Артем Пивоваров тайно сыграл свадьбу

Как выглядит невеста Артема Пивоварова

Популярный украинский хитмейкер Артем Пивоваров, который тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз, вероятно, больше не холостяк. Известный блогер Богдан Беспалов сообщил, что артист тайно женился на Даше Чередниченко.

Главной зацепкой для таких выводов стало то, что девушка официально сменила фамилию. Беспалов обнародовал эксклюзивные скриншоты реквизитов для оплаты, где Даша фигурирует уже под новой фамилией.

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Артем Пивоваров и Даша Чередниченко / фото: instagram.com, dasha_mavashy

"Была Чередниченко Даша, стала Пивоварова Даша. Поздравляем Артема и Дашу Пивоваровых с тайной свадьбой. Девушка недавно сменила фамилию. Любим наших котят, которые находят абсолютно все. Напомним, что она много лет работала с артистом и была в составе его команды", - поделился инсайдом блогер.

Сам исполнитель пока никак не комментирует эти слухи. Артем Пивоваров давно закрепил за собой статус одного из самых закрытых артистов украинского шоу-бизнеса и никогда не выносит личные отношения на публику.

Богдан Беспалов про свадьбу Артема Пивоварова / скрин из Telegram

Известно, что слухи о романе музыканта с Дашей Чередниченко ходят уже давно. Поговаривают, что пара состоит в отношениях еще с 2017 года, когда Даша снялась в его романтичном клипе "Моя ночь". Примечательно, что сам Артем эти догадки поклонников и прессы за все годы не опровергал.

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Про персону: Артем Пивоваров Артем Пивоваров - украинский певец, автор песен, саунд-продюсер, бывший тренер шоу "Голос країни-13". Выпустил 5 студийных альбомов и 20 синглов. Автор проекта "Твої вірші, мої ноти". Обладатель двух премий YUNA (2021, 2022) и ордена "За заслуги" третьей степени.

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