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Звезда фильмов "Полицейская академия" и "Голый пистолет" умер в хосписе

Виталий Кирсанов
12 июля 2026, 16:28
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Печальную новость подтвердила супруга артиста Венди Ван Норден.
Умер звезда фильмов "Полицейская академия" и "Голый пистолет"
Умер звезда фильмов "Полицейская академия" и "Голый пистолет" / коллаж: Главред, фото: скриншот, ngu.com.ua

Кратко:

  • Питер Ван Норден умер в возрасте 75 лет
  • У артиста было несколько хронических заболеваний

Американский актер Питер Ван Норден, получивший известность благодаря ролям в фильмах "Полицейская академия-2" и "Голый пистолет", умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на его семью.

Печальную новость подтвердила супруга артиста Венди Ван Норден.

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По ее словам, актер ушел из жизни 9 июля в одном из хосписов Южной Калифорнии после продолжительной борьбы с несколькими хроническими заболеваниями. В последние минуты рядом с ним находилась жена.

"Питер скончался в хосписе в Южной Калифорнии после длительной борьбы с несколькими хроническими заболеваниями. В момент смерти рядом с ним была его жена", - говорится в заявлении семьи.

Питер Ван Норден родился 16 декабря 1950 года в Нью-Йорке и посвятил актерской профессии почти 50 лет. Несмотря на то что ему редко доставались главные роли, он сумел стать одним из узнаваемых характерных актеров Голливуда.

Наибольшую популярность ему принесла роль офицера Винни Штульмана в комедии "Полицейская академия 2", где его персонаж запомнился зрителям ярким комедийным образом.

За свою карьеру Ван Норден также снялся в фильмах "Обвиняемые", "Придорожный мотель 66" и ряде других кинопроектов. Кроме того, он активно работал на телевидении, появившись в популярных сериалах "Санта-Барбара", "Она написала убийство", "Метлок", а также в мини-сериале "Противостояние", созданном по одноименному роману Стивена Кинга.

Коллеги и поклонники вспоминают Питера Ван Нордена как талантливого актера, сумевшего оставить заметный след в американском кино и на телевидении.

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О персоне: Питер Ван Норден

Питер Ван Норден - известный американский характерный актер кино, театра и телевидения. Он сыграл более чем в 60 проектах, мастерски исполняя яркие роли второго плана.

В фильме "Полицейская академия-2" (1985) сыграл свою самую узнаваемую роль - неряшливого и эксцентричного офицера Винни Штульмана, напарника Карла Швитчака.

В фильме "Голый пистолет 2½: Запах страха" (1991) исполнил пародийную роль реального политика, главы аппарата Белого дома Джона Сунуну.

В фильме "Противостояние" (1994) воплотил образ Ральфа Брентнера в культовом мини-сериале по роману Стивена Кинга.

Снимался в таких знаменитых проектах, как "Санта-Барбара", "Она написала убийство", "Метлок" и "Чирс".

Актер скончался 9 июля 2026 года в возрасте 75 лет в Южной Калифорнии после продолжительной борьбы с хроническими заболеваниями.

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