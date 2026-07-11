Рекордсмен фестиваля в Сан-Ремо: умер известный итальянский певец

В итальянской прессе Пеппино Ди Капри называют одним из последних великих деятелей итальянской песни XX века.

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Умер известный итальянский певец Пеппино Ди Капри / коллаж: Главред, фото: peppinodicapri.net

Кратко:

Артист умер на своей вилле Кастильоне на острове Капри

Последний раз Пеппино Ди Капри появился на публике в мае

Итальянский музыкант Пеппино Ди Капри скончался на 87-м году жизни. О его смерти сообщил новостной телеканал Rainews24.

Артист умер на своей вилле Кастильоне на острове Капри после продолжительной болезни.

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За десятилетия творческой деятельности Пеппино Ди Капри стал одной из самых ярких фигур итальянской эстрады и неаполитанской музыкальной сцены.

По словам музыковеда Франко Скипани, именно он сумел привнести в итальянскую музыку ритмы Нью-Йорка и популяризировал сценический образ, вдохновленный легендой рок-н-ролла Бадди Холли.

В начале своей карьеры исполнитель выступал с джазовыми композициями и твистом. Одной из его первых известных работ стала песня Saint Tropez Twist, написанная в 1962 году специально для фильма Il sorpasso ("Обгон").

В период с 1967 по 2005 год певец выходил на сцену фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо пятнадцать раз! Дважды ему удавалось одержать победу: в 1973 году - с композицией Un grande amore e niente più, а в 1976 году - с треком Non lo faccio più. Рекорд по числу участий в фестивале он делит с Тото Кутуньо, Аль Бано и другими музыкантами.

В 1991 году представлял Италию на конкурсе "Евровидение" с песней Comme è ddoce 'o mare. В 2018 году артист отметил 60-летие творческой деятельности концертом в неаполитанском театре Сан-Карло.

В итальянской прессе его называют одним из последних великих деятелей итальянской песни XX века.

Последний раз Пеппино Ди Капри появился на публике в мае - на праздновании 90-летия своей сестры Маргариты.

Церемония прощания пройдет днем 12 июля в соборе Санто-Стефано на площади Пьяцца дель Дуомо в городе Прато.

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О персоне: Пеппино Ди Капри Пеппино Ди Капри (настоящее имя - Джузеппе Файелла) - легендарный итальянский певец, пианист и композитор. Родился 27 июля 1939 года. Пеппино Ди Капри прославился как один из главных популяризаторов рок-н-ролла и твиста в Италии, а также как мастер традиционной неаполитанской песни. Музыкант привнес в итальянскую эстраду ритмы Нью-Йорка и воплотил стиль рок-н-ролльного артиста, напоминающий Бадди Холли. Широкую известность ему принесла песня Saint Tropez Twist (1962), написанная для фильма "Обгон". Артист участвовал в фестивале в Сан-Ремо 15 раз и дважды становился победителем с композициями Un grande amore e niente più (1973) и Non lo faccio più (1976). В 1991 году представлял Италию на конкурсе "Евровидение" с песней Comme è ddoce 'o mare. Артист ушел из жизни 11 июля 2026 года в возрасте 86 лет.

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