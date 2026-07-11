"Сегодня 40 дней": Камалия рассказала о личной трагедии

На фронте погиб двоюродный брат певицы Камалии.

https://stars.glavred.info/segodnya-40-dney-kamaliya-rasskazala-o-lichnoy-tragedii-10779776.html Ссылка скопирована

Камалия про погибшего брата / скрин из видео

Вы узнаете:

Камалия рассказала о потере

Что она рассказала о погибшем брате

Известная украинская певица Камалия рассказала о тяжелой утрате, которая стала ударом для всей ее семьи. В своем Instagram исполнительница опубликовала пост, посвященный двоюродному брату, погибшему на фронте.

Артистка посвятила публикацию памяти близкого человека, отметив, что с момента его гибели прошло уже 40 дней. По словам Камалии, Сергей был исключительно мужественным воином, преданным своей стране и побратимам.

видео дня

Двоюродный брат Камалии Сергей Канатников-Прядко / фото: instagram.com, Камалия

Певица рассказала, что ее брат неоднократно получал тяжелые ранения на поле боя, однако каждый раз после лечения и реабилитации неизменно возвращался на передовую к своим товарищам. К сожалению, очередное возвращение в зону боевых действий стало для него роковым.

"Сегодня - 40 дней, как нет с нами моего двоюродного брата Сергея Канатникова-Прядко. Сергей погиб на фронте, защищая Украину. Он был мужественным воином, преданным своей стране и своим побратимам. Его неоднократно тяжело раненного спасали с поля боя. После лечения и восстановления он снова возвращался к службе, потому что не мог оставить тех, с кем плечом к плечу защищал нашу землю. Третье возвращение на фронт стало для него последним", - поделилась подробностями Камалия.

Камалия с погибшим братом / фото: instagram.com, Камалия

Исполнительница подчеркнула, что для всей семьи Сергей навсегда останется любящим сыном, братом, мужем и настоящим образцом искренности и доброты, а смириться с этой страшной потерей родным до сих пор невероятно тяжело.

"Сергей, наш родной, пускай твоя душа обретет вечный покой. Спасибо тебе за мужество, за защиту, за Украину. Светлая и вечная память нашему Герою. Царство Небесное", - написала певица.

Камалия / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Тимофей Музычук, победивший на "Евровидении" в составе группы Kalush Orchestra, впервые рассказал о пережитом страшном ДТП. В своем интервью артист признался, что авария имела тяжелые последствия для его здоровья.

Также попавшая под украинские санкции Жанна Бадоева уже более года ведет судебные тяжбы против Украины из-за украинского загранпаспорта. При этом еще в 2019 году телеведущая открыто заявляла, что стала гражданиной Италии и якобы отказалась от украинского гражданства.

Читайте также:

О персоне: Камалия Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред