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The Rolling Stones выпустили 25-й альбом: музыкантам помогали Пол Маккартни и Бруно Марс

Виталий Кирсанов
10 июля 2026, 14:24
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Альбом "Foreign Tongues" построен на привычной для группы смеси блюза, кантри, рока и фирменного гитарного саунда.
The Rolling Stones выпустила новый альбом
The Rolling Stones выпустила новый альбом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/therollingstones

Кратко:

  • В создании нового релиза приняли участие знаменитые музыканты
  • Отдельное место в альбоме занимает Hit Me in the Head, в которой звучит Чарли Уоттс

Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом. Об этом пишет Billboard.

В альбом под названием "Foreign Tongues" ("Иностранные языки") вошли 14 треков, включая 12 новых композиций и каверы на песни You Know I’m No Good исполнительницы Эми Уайнхаус и Beautiful Delilah рокера Чака Берри.

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В создании нового релиза приняли участие знаменитые музыканты, в том числе Стив Уинвуд, Пол Маккартни, фронтмен группы The Cure Роберт Смит, ударник Red Hot Chili Peppers Чед Смит и Бруно Марс.

Отдельное место в альбоме занимает Hit Me in the Head. В этой композиции звучит Чарли Уоттс - барабанщик The Rolling Stones, умерший в 2021 году. Трек записали в Лос-Анджелесе еще при его жизни, а в остальных песнях партии ударных исполнил Стив Джордан.

The Rolling Stones выпустили 25-й альбом: музыкантам помогали Пол Маккартни и Бруно Марс
Фото: обложка альбома

"Foreign Tongues" построен на привычной для группы смеси блюза, кантри, рока и фирменного гитарного саунда. The Guardian отмечает, что альбом не пытается копировать ранние работы The Rolling Stones, но сохраняет их узнаваемую энергетику.

Среди заметных песен критики выделяют Rough and Twisted, Divine Intervention, Ringing Hollow, Some of Us и Mr Charm. В Some of Us ведущую вокальную партию исполнил Кит Ричардс, а Ringing Hollow в рецензиях описывают как один из политически окрашенных треков пластинки.

Associated Press поставило "Foreign Tongues" четыре звезды из пяти и назвало альбом продолжением позднего творческого рывка группы. В рецензии отмечается, что пластинка сочетает темы любви, возраста, политики и смертности, но при этом остается концертно заряженной рок-записью.

Ранее The Rolling Stones отменила тур по Великобритании и Европе, который должен был состояться в 2026 году. Причиной стало состояние здоровья 81-летнего гитариста Кита Ричардса, не позволяющее ему отправиться на гастроли. Отмечается, что длительная борьба с артритом повлияла на технику игры музыканта, который может не справиться с изнурительным концертным туром.

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О группе: The Rolling Stones

The Rolling Stones - легендарная британская рок-группа, образованная в 1962 году в Лондоне. Она считается одной из самых влиятельных, коммерчески успешных и долговечных музыкальных банд в истории мировой поп-культуры. Буквальный перевод названия - "Катящиеся камни", но идиоматически это означает "Перекати-поле" или "Вольные странники".

Коллектив создали гитарист Брайан Джонс, вокалист Мик Джаггер и гитарист Кит Ричардс.

На протяжении более 60 лет лидерами группы остаются фронтмен Мик Джаггер и гитарист Кит Ричардс.

Их звучание сформировалось под влиянием американского блюза и рок-н-ролла 1950-х годов.

Мировую славу им принесли такие культовые треки, как (I Can't Get No) Satisfaction, Paint It Black, Sympathy for the Devil и Angie.

Красный высунутый язык и губы ("Hot Lips") стали одним из самых узнаваемых визуальных символов в мире музыки.

В 1960-х годах группа наряду с The Beatles покорила музыкальный рынок США и изменила мировую индустрию.

Альбомы группы разошлись тиражом более 250 миллионов копий.

Коллектив включен в Зал славы рок-н-ролла еще в 1989 году.

Музыканты продолжают выпускать студийные альбомы и собирать стадионы по всему миру, несмотря на солидный возраст участников.

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