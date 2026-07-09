"Он как ангел": Юрий Рыбчинский признался, какая звезда стала для него вторым сыном

Юрий Рыбчинский вспомнил, что после полномасштабного вторжения его семья оказалась разлучена.

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Рыбчинский признался, какая звезда стала для него вторым сыном / коллаж: Главред, фото: facebook.com/yuriy.ribchisnkiy

Кратко:

Юрий Рыбчинский подружился известным продюсером Сергеем Перманом

Сергей Перман взял на себя заботу о семье Рыбчинского

Украинский поэт, драматург и автор известных песен Юрий Рыбчинский поделился трогательной историей о человеке, который стал для него по-настоящему близким.

В интервью Дмитрию Гордону Рыбчинский, едва сдерживая эмоции, признался, что после начала полномасштабной войны особенно сблизился с известным продюсером Сергеем Перманом. По словам поэта, именно он оказал его семье неоценимую поддержку в самые тяжелые месяцы 2022 года, поэтому сегодня они считают его своим вторым сыном.

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"Таких людей не бывает. Это уникальный по своей порядочности, доброте и способностям человек. Мы были знакомы и раньше, но никогда не мог представить, что именно в начале войны в нашей жизни появится человек, который станет настолько близким", - рассказал Рыбчинский.

Поэт вспомнил, что после полномасштабного вторжения его семья оказалась разлучена. Его супруга осталась помогать своей незрячей подруге, а сам он переехал к сыну Евгению под Обухов. Именно в этот непростой период, говорит Рыбчинский, Сергей Перман взял на себя заботу об их семье, помогая с продуктами и необходимыми лекарствами.

"Нас тогда разметало. Моя жена бросила меня и пошла к подруге, которая была слепа, чтобы помогать. А я поехал к Жене (сыну - прим. ред.) под Обухов. И вдруг появился Сергей, благодаря которому мы получили лекарство и еду. Он как с неба ангел-хранитель. Мы без преувеличения считаем его вторым сыном как родного. Вся наша семья благодарна, что у нас есть Сергей Перман", - признался Рыбчинский.

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О персоне: Юрий Рыбчинский Юрий Рыбчинский – советский и украинский поэт, драматург, сценарист, один из основателей современной украинской эстрадной песни. Герой Украины, народный артист.

Поэта по праву называют одним из основателей украинской эстрадной песни. Юрий Рыбчинский пишет для "звезд", но также наделен талантом открывать новые имена.

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