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"Я влюблялся": Рыбчинский признался в чувствах к Софии Ротару

Кристина Трохимчук
9 июля 2026, 17:00
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Известный поэт откровенно рассказал о своих чувствах к звезде.
София Ротару
Юрий Рыбчинский про влюбленность в Софию Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Вы узнаете:

  • Юрий Рыбчинский признался в любви к Софии Ротару
  • Почему чувства так и не переросли в отношения

Украинский поэт и народный артист Украины Юрий Рыбчинский откровенно рассказал о своих чувствах к легендарной певице Софии Ротару. В интервью Дмитрию Гордону он отметил, что не влюбиться в прекрасную артистку было попросту невозможно.

Рыбчинский признался, что Ротару сочетает в себе редкий талант, невероятную внешность и мощнейшую энергетику. Он сравнил Софию Михайловну с Кармен - роковой цыганкой из новеллы Проспера Мериме и оперы Жоржа Бизе.

видео дня
Поэт Юрий Рыбчинский
Поэт Юрий Рыбчинский / скрин из видео

"Красивая женщина. Это бывает даже не раз в столетие – очень редко появляется человек, чтобы одновременно была красивой женщиной и была темпераментной. А такой темперамент, как у Сони, – это испанский темперамент, это Кармен. Потрясающая электрика, тысяча вольт в голосе. Редко рождаются такие певицы", – подчеркнул поэт.

Юрий Рыбчинский не стал скрывать, что у него вспыхивали чувства к звезде. По мнению поэта, устоять перед магнетизмом Ротару было практически невозможно.

София Ротару с сестрами
София Ротару в молодости с сестрами / фото: facebook.com/AurikaRotaruFanPage

"Конечно, как можно было видеть такую красавицу, такую талантливую женщину, такую энергию, которая передается? Как можно было в Соню не влюбиться? Соня и сейчас красавица. Это уникально", – признался Рыбчинский.

При этом поэт подчеркнул, что его чувства всегда оставались платоническими, так как он глубоко уважал ее брак с украинским музыкантом Анатолием Евдокименко. По словам Рыбчинского, на лавры супруга певицы он никогда не претендовал, несмотря на то, что тогда в Ротару была влюблена вся страна.

София Ротару
София Ротару / инфографика: Главред

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О персоне: София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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