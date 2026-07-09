"Хочу убрать": Яна Глущенко решила изменить свою внешность

Яна Глущенко рассказала о комплексе, который можно убрать только операцией.

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Яна Глущенко - пластическая операция / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Яна Глущенко

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Яна Глущенко хочет сделать пластическую операцию

Почему она не смогла справиться с комплексом другим методом

Популярная украинская актриса и бывшая участница "Дизель Шоу" Яна Глущенко откровенно рассказала о своем комплексе, который планирует исправить с помощью пластической операции. В разговоре со Славой Деминым артистка призналась, что хочет убрать второй подбородок.

Знаменитость сообщила, что не планирует кардинально менять свою внешность с помощью пластической хирургии. Однако второй подбородок, который беспокоит ее уже долгое время, можно убрать только с помощью подтяжки.

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Яна Глущенко хочет изменить внешность / фото: instagram.com, Яна Глущенко

"Я хочу убрать второй подбородок. Я ходила к косметологу. Говорю ей: сколько бы я ни худела и что бы ни делала, он все равно опускается, потому что у меня очень активные мышцы шеи. И она говорит: "Тебе ничего не поделаешь, у тебя такая физиология". Нужна только подтяжка", - поделилась Яна.

Актриса не стала скрывать, что решиться на операцию ей нелегко. Несмотря на страх, звезда уверена в своем желании как можно дольше оставаться красивой.

Яна Глущенко сейчас / фото: instagram.com, Яна Глущенко

"Страшно ли это? Я хочу хорошо выглядеть. Я не говорю, что хочу делать себе нос, скулы, губы…", - высказалась Глущенко.

Яна Глущенко / інфографіка: Главред

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Про персону: Яна Глущенко Яна Глущенко - украинская актриса и комикеса, сообщает Википедия. Бывшая участница проектов "Дизель студио" (скетчком "На троих", концертное шоу "Дизель шоу"). В апреле 2017 года вышла замуж за украинского продюсера Олега Збаращука (продюсер группы ТИК и Ирины Билык, концертный директор "Дизель студио"). 4 октября 2017 года родила сына Тамерлана

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