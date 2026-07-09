"Я стала жертвой": Наталка Денисенко сообщила, что пострадала

↵
Вы узнаете:
- Наталку Денисенко обманули на деньги
- Как это произошло
Популярная украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала подписчикам в Instagram о том, что стала жертвой мошенников. Ничего не подозревая, артистка перевела им крупную сумму денег.
Начиналось все безобидно - актриса искала в сети качественные натуральные волосы. Звезда наткнулась на аккаунт в соцсети с большим количеством подписчиков и после согласования заказа отправила им 9 тыс. гривен. После этого магазин перестал выходить на связь.
"Я стала жертвой мошенников. Меня обманули на 9000 гривен. Мне 36 лет, я стала жертвой мошенников, потому что искала себе детские, классные, некрашеные волосы с завитком в Интернете, потому что нигде нельзя было их купить в Киеве. Я наткнулась на магазин в Instagram с кучей отзывов, подписчиков. Они подобрали для меня волосы, я отправила им предоплату - 9000 гривен, и они исчезли. Меня обманули, и я поняла, что больше я так волосы покупать не буду", - рассказала Наталка.
По словам актрисы, мошенники очень умело убедили ее в переписке сразу отправить им предоплату, объяснив, что оформить наложенный платеж якобы невозможно из-за большой суммы итогового заказа.
"Как я доверилась магазину в интернете? Мой мастер искала у троих поставщиков срез по моим пожеланиям, но мне все было не то. Тогда я решила тоже искать, спрашивать, и меня хорошо "обработали" в переписке. Сказали, будто нужно скинуть большую предоплату, так как Новая почта якобы не разрешает для физлиц наложенный платеж свыше 25 тысяч гривен…", - поделилась Денисенко.
Знаменитость не намерена сдаваться и решила обратиться в киберполицию, чтобы найти мошенников и вернуть потраченные деньги.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что украинский актер Олег Загородний выступил с резкой критикой в адрес своих коллег Тараса Цимбалюка и Наталки Денисенко. В своем интервью артист открыто осудил сомнительную гражданскую позицию этих знаменитостей.
Также Леся Никитюк приняла решение временно покинуть Киев вместе со своим годовалым сыном Оскаром. Ради безопасности и спокойствия малыша знаменитость отправилась на летние каникулы к родителям в Хмельницкий и показала кадры из родного дома.
Читайте также:
- Гонорары без работы: знаменитый актер удивил креативным способом заработка
- Известный актер завершил карьеру в 30 лет и начал продавать овощи на базаре
- "В Киеве побыла, спасибо": Леся Никитюк уехала вместе с сыном
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред