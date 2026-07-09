"Я стала жертвой": Наталка Денисенко сообщила, что пострадала

Актриса рассказала о том, как ее обманули на большую сумму денег.

https://stars.glavred.info/ya-stala-zhertvoy-natalka-denisenko-soobshchila-chto-postradala-10779170.html Ссылка скопирована

↵

Наталка Денисенко стала жертвой мошенников / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

Наталку Денисенко обманули на деньги

Как это произошло

Популярная украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала подписчикам в Instagram о том, что стала жертвой мошенников. Ничего не подозревая, артистка перевела им крупную сумму денег.

видео дня

Начиналось все безобидно - актриса искала в сети качественные натуральные волосы. Звезда наткнулась на аккаунт в соцсети с большим количеством подписчиков и после согласования заказа отправила им 9 тыс. гривен. После этого магазин перестал выходить на связь.

Наталка Денисенко потеряла большую сумму денег / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Я стала жертвой мошенников. Меня обманули на 9000 гривен. Мне 36 лет, я стала жертвой мошенников, потому что искала себе детские, классные, некрашеные волосы с завитком в Интернете, потому что нигде нельзя было их купить в Киеве. Я наткнулась на магазин в Instagram с кучей отзывов, подписчиков. Они подобрали для меня волосы, я отправила им предоплату - 9000 гривен, и они исчезли. Меня обманули, и я поняла, что больше я так волосы покупать не буду", - рассказала Наталка.

По словам актрисы, мошенники очень умело убедили ее в переписке сразу отправить им предоплату, объяснив, что оформить наложенный платеж якобы невозможно из-за большой суммы итогового заказа.

Наталка Денисенко - переписка с мошенниками / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Как я доверилась магазину в интернете? Мой мастер искала у троих поставщиков срез по моим пожеланиям, но мне все было не то. Тогда я решила тоже искать, спрашивать, и меня хорошо "обработали" в переписке. Сказали, будто нужно скинуть большую предоплату, так как Новая почта якобы не разрешает для физлиц наложенный платеж свыше 25 тысяч гривен…", - поделилась Денисенко.

Знаменитость не намерена сдаваться и решила обратиться в киберполицию, чтобы найти мошенников и вернуть потраченные деньги.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский актер Олег Загородний выступил с резкой критикой в адрес своих коллег Тараса Цимбалюка и Наталки Денисенко. В своем интервью артист открыто осудил сомнительную гражданскую позицию этих знаменитостей.

Также Леся Никитюк приняла решение временно покинуть Киев вместе со своим годовалым сыном Оскаром. Ради безопасности и спокойствия малыша знаменитость отправилась на летние каникулы к родителям в Хмельницкий и показала кадры из родного дома.

Читайте также:

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред