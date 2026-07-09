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"Я стала жертвой": Наталка Денисенко сообщила, что пострадала

Кристина Трохимчук
9 июля 2026, 09:59
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Актриса рассказала о том, как ее обманули на большую сумму денег.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко стала жертвой мошенников / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

  • Наталку Денисенко обманули на деньги
  • Как это произошло

Популярная украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала подписчикам в Instagram о том, что стала жертвой мошенников. Ничего не подозревая, артистка перевела им крупную сумму денег.

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Начиналось все безобидно - актриса искала в сети качественные натуральные волосы. Звезда наткнулась на аккаунт в соцсети с большим количеством подписчиков и после согласования заказа отправила им 9 тыс. гривен. После этого магазин перестал выходить на связь.

Наталка Денисенко потеряла большую сумму денег
Наталка Денисенко потеряла большую сумму денег / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Я стала жертвой мошенников. Меня обманули на 9000 гривен. Мне 36 лет, я стала жертвой мошенников, потому что искала себе детские, классные, некрашеные волосы с завитком в Интернете, потому что нигде нельзя было их купить в Киеве. Я наткнулась на магазин в Instagram с кучей отзывов, подписчиков. Они подобрали для меня волосы, я отправила им предоплату - 9000 гривен, и они исчезли. Меня обманули, и я поняла, что больше я так волосы покупать не буду", - рассказала Наталка.

По словам актрисы, мошенники очень умело убедили ее в переписке сразу отправить им предоплату, объяснив, что оформить наложенный платеж якобы невозможно из-за большой суммы итогового заказа.

Наталка Денисенко - переписка с мошенниками
Наталка Денисенко - переписка с мошенниками / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Как я доверилась магазину в интернете? Мой мастер искала у троих поставщиков срез по моим пожеланиям, но мне все было не то. Тогда я решила тоже искать, спрашивать, и меня хорошо "обработали" в переписке. Сказали, будто нужно скинуть большую предоплату, так как Новая почта якобы не разрешает для физлиц наложенный платеж свыше 25 тысяч гривен…", - поделилась Денисенко.

Знаменитость не намерена сдаваться и решила обратиться в киберполицию, чтобы найти мошенников и вернуть потраченные деньги.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что украинский актер Олег Загородний выступил с резкой критикой в адрес своих коллег Тараса Цимбалюка и Наталки Денисенко. В своем интервью артист открыто осудил сомнительную гражданскую позицию этих знаменитостей.

Также Леся Никитюк приняла решение временно покинуть Киев вместе со своим годовалым сыном Оскаром. Ради безопасности и спокойствия малыша знаменитость отправилась на летние каникулы к родителям в Хмельницкий и показала кадры из родного дома.

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О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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