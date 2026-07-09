Пугачева покинула Кипр ради близкого человека — где она сейчас

Примадонна решила встретиться с Лаймой Вайкуле.

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Алла Пугачева - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

Алла Пугачева покинула Кипр

Где она сейчас

Популярная российская певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения РФ, покинула Кипр ради своей близкой подруги Лаймы Вайкуле. Об этом сообщают росСМИ.

Как стало известно, Пугачева прилетела с Кипра в Юрмалу, где должен состояться традиционный фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала". Она сделала это, чтобы поддержать близкую подругу, тем самым подогрев слухи о том, что сама появится на мероприятии.

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Алла Пугачева и Максим Галкин / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Пока фестиваль только готовится, Алла Пугачева гуляет по городу и с удовольствием общается с поклонниками. Неизвестно, прилетел ли вместе со звездой Максим Галкин - в прошлом году они вместе проводили время на балтийском побережье с детьми.

Алла Пугачева, Максим Галкин и Лайма Вайкуле / instagram.com/queen_kachinja

Тем временем росСМИ считают, что шоу Лаймы Вайкуле обречено на провал из-за того, что на нем будет меньше русскоязычных зрителей. Несмотря на популярность среди российской аудитории, латвийская певица Лайма Вайкуле с самого начала полномасштабного вторжения заняла четкую проукраинскую позицию, полностью прекратив выступления на территории России. Артистка публично осуждает действия страны-агрессора и даже призвала передать Украине необходимое оружие для защиты.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала подписчикам в Instagram о том, что стала жертвой мошенников. Ничего не подозревая, артистка перевела им крупную сумму денег.

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О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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