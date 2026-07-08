Известный актер завершил карьеру в 30 лет и начал продавать овощи на базаре

Кратко:
- Сюй Пэн приобрел широкую известность в микродрамах
- Последний раз Сюй Пэн принимал участие в съемках в марте
- Мужчина философски отнесся к произошедшим в его жизни переменам
В Китае актер Сюй Пэн, ставший звездой популярных микродрам, неожиданно завершил карьеру в возрасте 30 лет.
Как сообщает Mothership, причиной стали стремительные изменения в индустрии, связанные с развитием искусственного интеллекта.
Сюй Пэн приобрел широкую известность во время стремительного роста популярности микродрам. В 2025 году его график был крайне напряженным: актер проводил на съемочной площадке до 16 часов в день, исполняя главные роли в востребованных проектах. Особенно зрителям запомнились его образы влиятельных руководителей и харизматичных бизнесменов.
Однако ситуация в отрасли быстро изменилась. Все больше студий начали выпускать микродрамы, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта. На фоне этих перемен предложений для актера становилось все меньше.
Последний раз Сюй Пэн принимал участие в съемках в марте. После этого он решил оставить профессию и вернулся в родную провинцию Шаньдун. Сейчас бывшая звезда помогает семье, продавая на местном рынке овощи, выращенные его дедом.
Несмотря на смену рода деятельности, популярность актера не исчезла. Поклонники по-прежнему узнают его и нередко просят сфотографироваться или оставить автограф.
Сам Сюй Пэн спокойно воспринимает новый этап своей жизни. По его словам, актерская профессия была лишь частью его пути, а если работа заканчивается, нужно искать новые возможности.
"Актерство - это всего лишь карьера. Если предложения исчезают, нужно пробовать что-то новое. Я честно зарабатываю на хлеб. В жизни нет ничего, с чем нельзя было бы справиться", - сказал он.
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Что такое микродрама
Микродрама (вертикальный сериал) - это формат мини-сериалов, созданных специально для смартфонов. Эпизоды длятся от 1 до 3 минут, а весь сезон состоит из 50-100 серий, снятых в формате видео. Динамичный "хук" и обязательный обрыв сюжета (клиффхэнгер) в конце каждого ролика создают эффект "сериального фастфуда".
Видео адаптировано для просмотра одной рукой прямо с телефона, чаще всего через специальные мобильные приложения.
Сезон снимается всего за несколько недель, а бюджеты составляют скромные суммы, что позволяет создателям выпускать десятки новых проектов.
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