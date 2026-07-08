Известный актер завершил карьеру в 30 лет и начал продавать овощи на базаре

Причиной смены деятельности стали стремительные изменения в индустрии, связанные с развитием искусственного интеллекта.

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Сюй Пэн приобрел широкую известность в микродрамах / коллаж: Главред, фото: Singtao Headline

Кратко:

Сюй Пэн приобрел широкую известность в микродрамах

Последний раз Сюй Пэн принимал участие в съемках в марте

Мужчина философски отнесся к произошедшим в его жизни переменам

В Китае актер Сюй Пэн, ставший звездой популярных микродрам, неожиданно завершил карьеру в возрасте 30 лет.

Как сообщает Mothership, причиной стали стремительные изменения в индустрии, связанные с развитием искусственного интеллекта.

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Сюй Пэн приобрел широкую известность во время стремительного роста популярности микродрам. В 2025 году его график был крайне напряженным: актер проводил на съемочной площадке до 16 часов в день, исполняя главные роли в востребованных проектах. Особенно зрителям запомнились его образы влиятельных руководителей и харизматичных бизнесменов.

Однако ситуация в отрасли быстро изменилась. Все больше студий начали выпускать микродрамы, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта. На фоне этих перемен предложений для актера становилось все меньше.

Последний раз Сюй Пэн принимал участие в съемках в марте. После этого он решил оставить профессию и вернулся в родную провинцию Шаньдун. Сейчас бывшая звезда помогает семье, продавая на местном рынке овощи, выращенные его дедом.

Несмотря на смену рода деятельности, популярность актера не исчезла. Поклонники по-прежнему узнают его и нередко просят сфотографироваться или оставить автограф.

Сам Сюй Пэн спокойно воспринимает новый этап своей жизни. По его словам, актерская профессия была лишь частью его пути, а если работа заканчивается, нужно искать новые возможности.

"Актерство - это всего лишь карьера. Если предложения исчезают, нужно пробовать что-то новое. Я честно зарабатываю на хлеб. В жизни нет ничего, с чем нельзя было бы справиться", - сказал он.

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