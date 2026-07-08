Умерла известная актриса и бывшая жена Вуди Аллена — что о ней известно

Луиз Лассер скончалась в своей квартире в Манхэттене.

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Луиз Лассер скончалась / коллаж: Главред, фото: imdb.com, pexels.com

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Умерла Луиз Лассер

Что известно о жизни бывшей жены Вуди Аллена

Известная актриса и бывшая жена Вуди Аллена Луиз Лассер скончалась в понедельник в своей квартире на Манхэттене в возрасте 87 лет. Ее смерть подтвердила подруга Сьюзан Шарлотт, сообщает The New York Times.

Лассер начинала карьеру в фильмах Вуди Аллена, а впоследствии стала звездой благодаря роли растерянной домохозяйки из Огайо в сериале Нормана Лира "Мэри Хартман, Мэри Хартман". Она прославилась благодаря характерной отстранённой манере игры и громкому роману с известным режиссёром.

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Луиз Лассер - "Мэри Хартман, Мэри Хартман" / фото: imdb.com

До "Мэри Хартман" Лассер жила с родителями в Манхэттене, работала в театре и кабаре и снималась в телевизионной рекламе - в частности, NyQuil и Excedrin, став первой актрисой, получившей награду Clio - высшую награду рекламной индустрии. В 1962 году она дублировала на Бродвее 20-летнюю Барбру Стрейзанд в мюзикле "I Can Get It for You Wholesale" и недолгое время исполняла эту роль.

Луиз Лассер - отношения с Вуди Алленом

С Вуди Алленом актриса познакомилась на двойном свидании - тогда он встречался с другой женщиной. Дебют на экране у Лассер состоялся в пилотной серии "The Laughmakers" 1962 года, которую Аллен написал сам. Проект так и не перерос в сериал, но вышел в эфир как специальный выпуск. Пара начала встречаться и поженилась в 1966 году. После развода в 1969 году они остались в дружеских отношениях.

Луиз Лассер - личная жизнь / фото: imdb.com

Луиз Лассер - скандалы

В мае 1976 года Лассер обвинили в хранении наркотических веществ. Громкое дело началось в антикварном магазине, где в её сумке полиция обнаружила 80 миллиграммов запрещённого вещества. Актриса утверждала, что это был подарок от поклонницы, о котором она забыла, и в итоге получила шесть месяцев условного срока при условии продолжения терапии у психиатра.

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О персоне: Вуди Аллен Вуди Аллен - американский кинорежиссёр, актёр-комик, сценарист, четырёхкратный лауреат премии "Оскар", писатель, автор многочисленных рассказов и пьес, сообщает Википедия. Создатель "интеллектуальной комедии". Самые известные фильмы: "Бери деньги и беги", "Любовь и смерть", "Энни Холл", "Зелиг", "Все говорят: „Я люблю тебя"", "Матч-пойнт", "Вики, Кристина, Барселона", "Полночь в Париже" и др.

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