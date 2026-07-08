"Проблемы с поведением": Фединчик откровенно рассказал о трудностях с сыном

Актер рассказал, почему в школе недовольны поведением его сына.

https://stars.glavred.info/problemy-s-povedeniem-fedinchik-otkrovenno-rasskazal-o-trudnostyah-s-synom-10778936.html Ссылка скопирована

Андрей Фединчик про сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Вы узнаете:

Андрей Фединчик рассказал о трудностях с сыном

Что происходит с сыном актера в школе

Популярный украинский актер Андрей Фединчик откровенно рассказал о проблемах, которые возникают у его сына в школе. По словам знаменитости в интервью РБК-Украина Life, мальчик растет настоящим озорником.

Фединчик рассказал, что его ребенок очень гиперактивен, и это часто мешает ему сосредоточиться на занятиях. Несмотря на то, что Андрей учится неплохо, ему иногда делают замечания за поведение.

видео дня

Андрей Фединчик - сын Андрей / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

"Есть определенные проблемы с поведением, но это тоже нормально для мальчика. И это, конечно, иногда шокирует. Проходит неделя, а у него такой резкий скачок, что он меняется очень кардинально. И ты смотришь и думаешь: ой, как быстро летит время", - признался Андрей.

Из-за поведения на уроках сына актера уже отстраняли от занятий и сообщали об этом родителям. Знаменитость признался, что его пока не вызывали в школу, но он пытается повлиять на Андрея воспитательными разговорами.

Андрей Фединчик и Наталка Денисенко с сыном / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

"Конечно, я ему объясняю. Я понимаю, что это детская энергия, которую нужно куда-то направлять. Я просто объясняю, что нужно делать это на перемене, а не во время урока, потому что он мешает не только себе, но и другим детям. Он это понимает", - заявил Фединчик.

Андрей Фединчик / инфографика: Главред

Андрій Федінчик / інфографіка: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что популярная актриса Виктория Билан-Ращук внезапно попала в больницу. Звезда сильно встревожила своих фанатов, выложив в социальные сети кадры из медицинской палаты. Виктория вышла на связь с поклонниками и рассказала, как себя чувствует.

Также внучка знаменитой артистки Софии Ротару, модель София Евдокименко, устроила настоящий фурор во Франции в наряде за 1,7 миллиона гривен. На парижской Неделе высокой моды стильный образ украинки приковал к себе взгляды критиков и фотографов.

Читайте также:

О персоне: Андрей Фединчик Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2021). Фединчик родился 25 февраля 1985 года в городе Улан-Батор (Монголия). Детство и юность провели в Житомире. После окончания школы поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на факультет "Актер театра, кино и телевидения", который окончил в 2006 году. В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме Андрей Фединчик вступил в ряды Вооруженных сил в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2024-го военный перенес сложную операцию на позвоночнике, после чего проходил длительную реабилитацию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред