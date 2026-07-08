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"Проблемы с поведением": Фединчик откровенно рассказал о трудностях с сыном

Кристина Трохимчук
8 июля 2026, 13:06
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Актер рассказал, почему в школе недовольны поведением его сына.
Андрей Фединчик про сына
Андрей Фединчик про сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Вы узнаете:

  • Андрей Фединчик рассказал о трудностях с сыном
  • Что происходит с сыном актера в школе

Популярный украинский актер Андрей Фединчик откровенно рассказал о проблемах, которые возникают у его сына в школе. По словам знаменитости в интервью РБК-Украина Life, мальчик растет настоящим озорником.

Фединчик рассказал, что его ребенок очень гиперактивен, и это часто мешает ему сосредоточиться на занятиях. Несмотря на то, что Андрей учится неплохо, ему иногда делают замечания за поведение.

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Андрей Фединчик - сын Андрей
Андрей Фединчик - сын Андрей / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

"Есть определенные проблемы с поведением, но это тоже нормально для мальчика. И это, конечно, иногда шокирует. Проходит неделя, а у него такой резкий скачок, что он меняется очень кардинально. И ты смотришь и думаешь: ой, как быстро летит время", - признался Андрей.

Из-за поведения на уроках сына актера уже отстраняли от занятий и сообщали об этом родителям. Знаменитость признался, что его пока не вызывали в школу, но он пытается повлиять на Андрея воспитательными разговорами.

Андрей Фединчик и Наталка Денисенко с сыном
Андрей Фединчик и Наталка Денисенко с сыном / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

"Конечно, я ему объясняю. Я понимаю, что это детская энергия, которую нужно куда-то направлять. Я просто объясняю, что нужно делать это на перемене, а не во время урока, потому что он мешает не только себе, но и другим детям. Он это понимает", - заявил Фединчик.

Андрей Фединчик
Андрей Фединчик / инфографика: Главред
Андрій Федінчик
Андрій Федінчик / інфографіка: Главред

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О персоне: Андрей Фединчик

Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2021).

Фединчик родился 25 февраля 1985 года в городе Улан-Батор (Монголия). Детство и юность провели в Житомире.

После окончания школы поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на факультет "Актер театра, кино и телевидения", который окончил в 2006 году. В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме

Андрей Фединчик вступил в ряды Вооруженных сил в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2024-го военный перенес сложную операцию на позвоночнике, после чего проходил длительную реабилитацию.

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