Кум Насти Каменских не может дозвониться певице: в чем причина

Кратко:
- Настя Каменских сменила номер своего телефона
- Связь между Геннадием и Настей прервалась
Известный украинский певец и продюсер Геннадий Витер, который является кумом Насти Каменских, рассказал об общении с певицей во время войны.
По его словам, связь между ними по факту прервалась. Все из-за того, что певица сменила номер своего телефона.
"Я готов и рад слышать её, но она сменила номер телефона. Скажу честно, у меня нового номера просто нет", – подчеркнул Витер в комментарии для проекта "Тур со звездами".
Геннадий также отреагировал на возвращение дуэта Потап и Настя, о котором артисты объявили недавно после 9-летнего перерыва.
"Для меня вся тема, связанная с Настей, очень особенная и болезненная. Я очень её уважаю, очень люблю. Но то, что касается воссоединения дуэта... У меня очень неблагоприятное впечатление от этой ситуации. Наверное, это просто желание заработать какую-то копейку. Мы же понимаем, что когда ты был в Украине звездой, тебя уважали, приглашали и у тебя всегда была работа. Сейчас этого нет", – отметил певец.
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О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
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