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Кум Насти Каменских не может дозвониться певице: в чем причина

Виталий Кирсанов
7 июля 2026, 14:19
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Геннадий Витер также отреагировал на возвращение дуэта Потап и Настя, о котором артисты недавно объявили.
Кум Насти Каменских не может дозвониться певице
Кум Насти Каменских не может дозвониться певице / коллаж: Главред, фото: instagram.com/genaviter_official, instagram.com/kamenskux

Кратко:

  • Настя Каменских сменила номер своего телефона
  • Связь между Геннадием и Настей прервалась

Известный украинский певец и продюсер Геннадий Витер, который является кумом Насти Каменских, рассказал об общении с певицей во время войны.

По его словам, связь между ними по факту прервалась. Все из-за того, что певица сменила номер своего телефона.

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"Я готов и рад слышать её, но она сменила номер телефона. Скажу честно, у меня нового номера просто нет", – подчеркнул Витер в комментарии для проекта "Тур со звездами".

Геннадий также отреагировал на возвращение дуэта Потап и Настя, о котором артисты объявили недавно после 9-летнего перерыва.

"Для меня вся тема, связанная с Настей, очень особенная и болезненная. Я очень её уважаю, очень люблю. Но то, что касается воссоединения дуэта... У меня очень неблагоприятное впечатление от этой ситуации. Наверное, это просто желание заработать какую-то копейку. Мы же понимаем, что когда ты был в Украине звездой, тебя уважали, приглашали и у тебя всегда была работа. Сейчас этого нет", – отметил певец.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

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О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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