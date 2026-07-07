Кум Насти Каменских не может дозвониться певице: в чем причина

Геннадий Витер также отреагировал на возвращение дуэта Потап и Настя, о котором артисты недавно объявили.

https://stars.glavred.info/kum-nasti-kamenskih-ne-mozhet-dozvonitsya-pevice-v-chem-prichina-10778693.html Ссылка скопирована

Кум Насти Каменских не может дозвониться певице / коллаж: Главред, фото: instagram.com/genaviter_official, instagram.com/kamenskux

Кратко:

Настя Каменских сменила номер своего телефона

Связь между Геннадием и Настей прервалась

Известный украинский певец и продюсер Геннадий Витер, который является кумом Насти Каменских, рассказал об общении с певицей во время войны.

По его словам, связь между ними по факту прервалась. Все из-за того, что певица сменила номер своего телефона.

видео дня

"Я готов и рад слышать её, но она сменила номер телефона. Скажу честно, у меня нового номера просто нет", – подчеркнул Витер в комментарии для проекта "Тур со звездами".

Геннадий также отреагировал на возвращение дуэта Потап и Настя, о котором артисты объявили недавно после 9-летнего перерыва.

"Для меня вся тема, связанная с Настей, очень особенная и болезненная. Я очень её уважаю, очень люблю. Но то, что касается воссоединения дуэта... У меня очень неблагоприятное впечатление от этой ситуации. Наверное, это просто желание заработать какую-то копейку. Мы же понимаем, что когда ты был в Украине звездой, тебя уважали, приглашали и у тебя всегда была работа. Сейчас этого нет", – отметил певец.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Елена Кравец и ее старшая дочь Мария вышли на связь в соцсетях после пережитого ночного кошмара. Они поделились с подписчиками последствиями очередного вражеского обстрела, показав повреждения и разрушения в своей квартире.

Также Наталья Могилевская поделилась подробностями неприятного инцидента, случившегося после ее концерта в Ровно. Из-за работы на сцене под палящим солнцем артистка получила тепловой удар, однако, несмотря на резкое ухудшение самочувствия, она закончила выступление.

Читайте также:

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред