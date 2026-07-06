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Могилевской стало плохо после концерта: артистка сообщила, что произошло

Кристина Трохимчук
6 июля 2026, 15:01
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Певица выступала в сильную жару, что сказалось на ее самочувствии.
Наталья Могилевская
Наталье Могилевской стало плохо / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

  • Наталье Могилевской стало плохо после выступления
  • Что произошло с певицей

Известная певица Наталья Могилевская сообщила о неприятном инциденте, который произошел после ее выступления в городе Ровно. О причинах ухудшения своего состояния артистка рассказала в Instagram.

Одна из поклонниц выложила видео с выступления Могилевской и поделилась своими впечатлениями от концерта. В том числе она отметила, что, несмотря на жару, артистка отработала на все сто процентов - пела, танцевала и общалась с публикой.

видео дня
Могилевская получила тепловой удар
Могилевская получила тепловой удар / скрин из видео

"Честно скажу: я никогда не была среди фанатов ее творчества. Но в этот вечер меня поразило совершенно другое. Ей за 50. На улице было почти +40 °C. И в течение часа она не просто пела. Она танцевала. Общалась с людьми. Улыбалась. Шутила. Заряжала энергией сотни людей. И я подумала: мы очень часто говорим о возрасте. Но гораздо реже - о ресурсе. Такое состояние не появляется случайно. За ним стоят годы дисциплины", - поделилась зрительница.

Певица поблагодарила ее за добрые слова и призналась, что после концерта почувствовала себя плохо. Из-за выступления под палящим солнцем Наталья получила тепловой удар. Несмотря на это, она завершила концерт для зрителей.

Наталья Могилевская на концерте в Ровно
Наталья Могилевская на концерте в Ровно / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"На самом деле этот концерт закончился тепловым ударом. Здесь воля и уважение к зрителю были главными. Хотя про ресурс - отдельно. Я действительно забочусь об этом. Прежде всего психологически", - поделилась Могилевская.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / инфографика: Главред

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О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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