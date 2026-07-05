Марина Боржемская показала своего бойфренда

Популярная фитнес-тренер продолжает интриговать своих фоловеров.

https://stars.glavred.info/marina-borzhemskaya-pokazala-svoego-boyfrenda-10778306.html Ссылка скопирована

Марина Боржемская не делится личным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina

Кратко:

Как выглядит пара

Что написала Боржемская

Известная украинская фитнес-тренер и ведущая Марина Боржемская снова заинтриговала поклонников, показав свою вечернюю прогулку.

Во время променада знаменитость была не одна, а своим возлюбленным, которого она не показывает своим поклонникам в Instagram.

видео дня

Марина Боржемская - мама двоих детей / фото: instagram.com, Марина Боржемская

Боржемская со своим бойфрендом стоят спиной к камере и любуются закатом.

Марина не показала, как выглядит ее любимый мужчина. Кроме того, она никак не прокомментировала фото, ограничившись эмодзи в виде сердечка.

Марина Боржемская показалась с возлюбленным / Фото Instagram/uzelkova.marina

Отметим, Марина уже публиковала кадры со своим мужчиной, однако ни разу так и не показала его лицо.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее Кьелл Нильссон, сыгравший лорда Хумунгуса в фильме "Безумный Макс 2" и похожий на террориста Путина, как две капли воды, скончался.

Ранее также бывший президент США Барак Обама поделился редким кадром своей старшей дочери Малии.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Марина Боржемская Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".

В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.

Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред