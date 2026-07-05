Марина Боржемская показала своего бойфренда

Кратко:
- Как выглядит пара
- Что написала Боржемская
Известная украинская фитнес-тренер и ведущая Марина Боржемская снова заинтриговала поклонников, показав свою вечернюю прогулку.
Во время променада знаменитость была не одна, а своим возлюбленным, которого она не показывает своим поклонникам в Instagram.
Боржемская со своим бойфрендом стоят спиной к камере и любуются закатом.
Марина не показала, как выглядит ее любимый мужчина. Кроме того, она никак не прокомментировала фото, ограничившись эмодзи в виде сердечка.
Отметим, Марина уже публиковала кадры со своим мужчиной, однако ни разу так и не показала его лицо.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее Кьелл Нильссон, сыгравший лорда Хумунгуса в фильме "Безумный Макс 2" и похожий на террориста Путина, как две капли воды, скончался.
Ранее также бывший президент США Барак Обама поделился редким кадром своей старшей дочери Малии.
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О персоне: Марина Боржемская
Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".
В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.
Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.
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