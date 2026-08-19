"Я ваш брат": Ричард Гир записал обращение к украинцам

Ричард Гир записал видеообращение, в котором прочитал стихотворение украинского поэта Юрия Издрыка.

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Ричард Гир записал обращение к украинцам / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

Видео было снято по инициативе проекта Ukraine WOW

Подготовка обращения проходила в течение длительного времени

Известный американский актер Ричард Гир поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости Украины. По случаю праздника он записал видеообращение, в котором прочитал стихотворение украинского поэта Юрия Издрыка и выразил поддержку народу Украины.

Видео было снято по инициативе проекта Ukraine WOW. Для обращения Гир выбрал стихотворение "Другой" Юрия Издрыка в переводе Романа Ивашкива и Эрин Моуре.

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Актер передал украинцам свои наилучшие пожелания и подчеркнул, что продолжает поддерживать их.

"Я обращаюсь к вам из Нью-Йорка и передаю свои наилучшие пожелания. Сегодня я хочу прочесть стихотворение украинского поэта Юрия Издрыка. Всем людям Украины, каждому из вас я передаю самые теплые поздравления и выражаю свою полную и непоколебимую поддержку. Поздравляю с Днем Независимости Украины! Я остаюсь рядом с вами. Я ваш брат", - сказал Ричард Гир.

Финальные строки стихотворения актер произнес на украинском языке.

Соосновательницы Ukraine WOW Ярослава Гресь и Юлия Соловей поблагодарили Гира за участие в проекте и отдельно отметили его произношение последней строки стихотворения на украинском.

"На пятом году большой войны каждый голос, напоминающий об Украине, имеет огромное значение", - подчеркнули они.

По словам организаторов, подготовка обращения проходила в течение длительного времени совместно с командой актера. При этом вплоть до последнего момента не было уверенности, что съемка действительно состоится.

Ситуация прояснилась неожиданным образом: в июне на латвийском телевидении вышло интервью с Гиром, в котором он рассказал о работе над чтением стихотворения украинского автора. После того как эту информацию распространили украинские СМИ, организаторы поняли, что проект получил окончательное подтверждение.

Смотрите обращение Ричарда Гира

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О персоне: Ричард Гир Ричард Гир - американский актёр. Лауреат премии "Золотой глобус" и номинант на премию "Эмми". По данным Википедии, Гир наиболее известен по ролям в фильмах "В поисках мистера Гудбара" (1977), "Дни жатвы" (1978), "Американский жиголо" (1980), "Офицер и джентльмен" (1982), "Клуб „Коттон"" (1984), "Красотка" (1990), "Первобытный страх" (1996), "Чикаго" (2002), "Меня там нет" (2007) и "Хатико: Самый верный друг" (2009). Кроме того, актер поддержал украинцев в войне с российскими оккупантами. Свою позицию он озвучил во время своего онлайн-выступления на втором "Саммите первых леди и джентльменов" в Киеве.

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