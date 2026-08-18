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"Мир будто стерся": на фронте погиб известный музыкант

Кристина Трохимчук
18 августа 2026, 16:26
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Артист начал защищать Украину летом 2024 года.
Погиб музыкант Анатолий Ткач
Погиб музыкант Анатолий Ткач / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Валентина Ткач; pexels.com

Вы узнаете:

  • В каком известном музыкальном коллективе играл Анатолий Ткач
  • Где проходил службу защитник

На фронте погиб известный украинский музыкант, участник рок-н-ролльной группы "Руки'в Брюки" Анатолий Ткач. О трагической утрате сообщила его сестра Валентина в Facebook.

Родственница погибшего артиста опубликовала чрезвычайно эмоциональное обращение, пронизанное глубокой скорбью. В своем обращении она призналась, что потеряла не просто родного человека, а самого близкого друга.

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"Я не нахожу слов. Я бы никогда не хотела писать об этом. Мой мир как будто стерся. Анатолий Ткач, мой брат, мой лучший друг – погиб. Я знаю, многие захотят с ним попрощаться. О времени и месте будет информация позже", – написала сестра.

Анатолий Ткач защищал Украину на фронте
Анатолий Ткач защищал Украину на фронте / фото: facebook.com, Анатолий Ткач

Трагедию эмоционально прокомментировал и коллега Анатолия по группе Александр Ремез. Музыкант опубликовал трогательное обращение своему другу в Instagram.

"Еще не осознаю, что больше не увижу тебя и нигде не встречу, и не получу ответа на сообщение… Покойся с миром, мой принципиальный, ответственный товарищ. Ткач Анатолий Сергеевич погиб", – высказался артист.

Известно, что Анатолий Ткач встал на защиту Украины и пополнил ряды ВСУ в июле 2024 года. Музыкант проходил службу в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Обстоятельства его гибели пока не разглашаются.

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Про группу: Руки'в Брюки

Руки'в Брюки (RvB) - украинская рок-н-ролл группа, созданная в 2007 году вокалистом, гитаристом и автором песен Александром Ремезом, сообщает Википедия. Коллектив исполняет музыку в стиле американского ретро 1940-х - 1960-х годов, отдавая преимущество собственным трекам на украинском, английском и русском языках. Группа завоевала известность как в Украине, так и в странах Европы.

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