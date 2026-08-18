"Замки сорваны": семью Решетников нагло обокрали

Звездная пара неприятно удивилась инциденту в европейском аэропорту.

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Семью Решетников обокрали в аэропорту / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Решетник

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Что украли у Решетников во время перелета из Грузии

Как отреагировал на ограбление семьи Григорий Решетник

Жена популярного украинского телеведущего Григория Решетника, блогерша Кристина Решетник, рассказала в Instagram о неприятном инциденте, который произошел с их семьей во время поездки. По возвращении домой выяснилось, что их чемодан взломали и ограбили.

Семья летела из Грузии в Варшаву. По прилете в Польшу Кристина долго ждала багаж, а когда получила его, сразу заметила следы взлома - все замки и коды были сорваны, а вещи внутри полностью перерыты. Из чемодана пропали любимые новые духи Григория и нижнее белье Кристины.

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Кристину Решетник обокрали / фото: instagram.com, Кристина Решетник

"Мы летели из Грузии в Варшаву. По прилету в Польшу долго ждали чемодан, и когда получили, я сразу заметила, что все замки и коды сорваны, вещи перевернуты, все высыпано и разбросано. В конце концов поняли, что у Гриши украли новые духи (любимые его), а у меня белье (вот надо кому-то мои труселя, извиняюсь)… Ну как говорится, на здоровье - надеюсь, кому-то парфюмы и белье принесут счастье", - с иронией прокомментировала блогерша.

Сам Григорий Решетник показал милое фото жены и детей на лужайке и призвал поклонников быть осторожнее в путешествиях. Он посоветовал не пренебрегать упаковкой чемоданов и не класть ценные вещи в багаж, который не будет находиться при вас во время перелета.

Что украли у Григория Решетника / фото: instagram.com, Григорий Решетник

"Вернулись из Грузии, летели через Польшу и нас ограбили, раскрыли чемодан и все перерыли, поэтому будьте внимательны, лучше упаковывайте и ничего ценного в чемоданы не кладите", - предостерег шоумен.

Григорий Решетник / инфографика: Главред

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О персоне: Григорий Решетник Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

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