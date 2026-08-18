Бывшая украинская певица разительно изменилась и сильно похудела.

https://stars.glavred.info/ee-skoro-ne-budet-predatelnica-elka-oshelomila-rezkoy-poterey-vesa-10789169.html Ссылка скопирована

Елка сильно похудела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елка; скрин из видео

Вы узнаете:

Елка сильно похудела

Как сейчас выглядит Елка

В социальных сетях разгорелись бурные дискуссии вокруг внешнего вида предательницы Украины Елки (настоящее имя - Елизавета Иванцив). Поводом для обсуждений стало свежее концертное видео, на котором заметно, что артистка сильно похудела, сообщают росСМИ.

Многие пользователи предположили, что певица подсела на популярные инъекционные препараты для похудения, которыми сейчас увлекаются мировые знаменитости. От привычного овала лица и пухлых щек не осталось и следа.

видео дня

Елка напугала резким похудением / скрин из видео

"А вы не замечаете, что в последнее время все селебрити и звезды мирового масштаба превращаются в скелеты?"

"Да ее же скоро не будет. Зачем так поступать с собой?"

"Вот зачем колоть в себя непонятно что? Сейчас странная мода пошла"

Сама исполнительница поспешила успокоить обеспокоенную публику, заверив, что чувствует себя отлично и добилась фигуры мечты благодаря питанию. Якобы Елка уже давно отказалась от мяса, сделав основу своего меню из овощей и круп, а поддерживать форму ей помогают регулярные занятия йогой и физические нагрузки во время выступлений.

Как сейчас выглядит Елка / скрин из видео

Ранее певица признавалась, что долгие годы страдала от комплексов, считая себя "полненькой подружкой", а диеты лишь приводили к срывам. Поэтому такое резкое и успешное похудение после долгих лет безуспешных попыток только разжигает подозрения о возможной помощи препаратов.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Тарас Цимбалюк больше не скрывает роман с коллегой по цеху Еленой Светлицкой. Популярный украинский актер поставил точку в сплетнях, опубликовав в Instagram трогательную видеонарезку с наиболее яркими и нежными моментами их отношений.

Также знаменитые актеры Халит Эргенч и Мерьем Узерли снова играют вместе в фильме "Весна в Имрозе", а в первом официальном тизере исполнители ролей Сулеймана и Хюррем поразили фанатов чувственным и страстным танцем.

Читайте также:

О персоне: певица Елка Ёлка (Елизавета Иванцев) - российская певица из Украины, бывшая участница КВН. Родилась 2 июля 1982 года в Ужгороде. По итогам 2012 года Ёлка была признана наиболее ротируемым исполнителем на российских радиостанциях. С 2010 по 2012 год Елка была судьей украинского шоу "X-фактор" на телеканале СТБ. Артистка сотрудничает с российскими лейблами, налоги от деятельности которых поступают в бюджет рф, косвенно финансируя войну в Украине. Прослушивание треков данного исполнителя на Apple Music, Spotify, Youtube Music и в соцсетях помогает спонсировать войну. Она молчит о военном вторжении России в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред