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"У меня там нет друзей": Лидия Таран заговорила о сложностях

Кристина Трохимчук
17 августа 2026, 10:54
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Знаменитая ведущая после начала полномасштабного вторжения живет во Франции.
Где сейчас Лидия Таран
Где сейчас Лидия Таран / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лидия Таран

Вы узнаете:

  • Как Лидия Таран случайно оказалась во Франции
  • Что происходит в личной жизни звезды

Украинская телеведущая и корреспондентка Лидия Таран впервые за долгое время дала откровенное интервью проекту "Сніданок. Вихідний". Звезда рассказала, что сейчас фактически живет между Украиной и Францией, регулярно курсируя между странами по работе.

По словам Лидии, ее переезд во Францию в начале полномасштабной войны был абсолютно случайным - у нее дома в Киеве на тот момент гостил друг-француз, которого они с дочерью Василиной просто помогали довезти до дома.

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"Это абсолютно случайная история. Никто не выбирал никакую страну. Я всю жизнь мечтала жить - не было такого... Если бы он был ирландским другом, мы бы приехали в Ирландию", - поделилась ведущая.

Лидия Таран - личная жизнь
Лидия Таран - личная жизнь / фото: instagram.com, Лидия Таран

Находясь за границей, Лидия успела окончить магистратуру, причем обучение неожиданно для нее самой проходило полностью на французском языке. Знаменитость заявила, что во Франции у нее нет близких друзей, так как она не стремится к глубокой интеграции в местное общество. Главный круг ее общения, а также основной офис находятся в Украине.

"У меня там нет друзей. Я работаю там. Все живут в своей жизни. Там есть украинское общество, но честно, главный круг моего общения - с Украиной. Плюс офис у меня здесь, на Крещатике. Поэтому я немного не интегрируюсь в местную жизнь. Она меня не очень интересует", - объяснила Таран.

Лидия Таран с дочкой
Лидия Таран с дочкой / фото: instagram.com, Лидия Таран

На вопрос о новых отношениях ведущая ответила коротко, дав понять, что ее сердце свободно: "Нет такого". Ее дочь Василина уже стала студенткой и активно путешествует по Украине, не планируя связывать свое будущее с работой во Франции. Сам вопрос окончательного возвращения из эмиграции Лидия пока не поднимает, но планирует приехать на рождественские праздники

"У меня нет стратегического планирования. Но есть отпуск в Украине. Затем работа. Потом я снова вернусь в Украину на рождественские праздники", - рассказала Таран.

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О персоне: Лидия Таран

Лидия Таран - украинская телеведущая. Обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". С 2009 года - ведущая телеканала 1+1 ("Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН") и 2+2 ("ПроФутбол"). После выезда за границу в феврале 2022 года - корреспондент канала 1+1 во Франции.

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